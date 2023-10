Wëssenschaftler Entdeckt Antik Landschaft an Ostantarktis

Wëssenschaftler hunn eng banebriechend Entdeckung an Ostantarktis gemaach, eng antik Landschaft entdeckt déi ënner der Äisplack verstoppt ass. Duerch d'Benotzung vun Satellitendaten an Äis-penetréierende Radar, konnten d'Fuerscher e Gebitt vun 32,000 Quadratkilometer kartéieren an eng Landschaft opzeweisen, déi eemol d'Hiwwelen an Däller vum haitegen Nord-Wales ausgesinn huet, laut engem CNN Bericht.

D'Etude, publizéiert am Journal Nature Communications, huet als Zil d'Evolutioun vun der Äisplack mat der Zäit ze verstoen an d'Erscheinung vum Land ze entdecken ier se ënner dem Äis begruewe ginn. De Stewart Jamieson, den Haaptstudie Autor an e Professer am Departement Geographie op der University of Durham, beschreift déi verstoppt Landschaft als "manner bekannt wéi d'Uewerfläch vum Mars."

Den Jamieson huet d'Wichtegkeet betount fir d'Land ënner der Äisplack ze studéieren, well et eng bedeitend Roll spillt fir de Floss vum Äis an der Antarktis a seng Äntwert op de Klimawandel ze kontrolléieren. Den erhalenen Zoustand vun dëser antiker Landschaft ass bemierkenswäert, well d'Bewegung vum Äis typesch d'Land mat der Zäit erodéiert a formt.

Dës Entdeckung bitt wäertvoll Abléck an d'Stabilitéit vun der Ostantarktis Äisplack, déi d'Potenzial huet fir de Mieresspigel ëm 60 Meter ze erhéijen wéi d'global Temperaturen weider klammen. D'Etude suggeréiert datt d'Äerdklima op Konditioune riicht wéi déi, wéi dës Landschaft viru Millioune Joer entstanen ass, mat Temperaturen däitlech méi héich wéi haut.

Mat geophysikaleschen Donnéeën konnten d'Wëssenschaftler verbonnen Däller ënner dem 2 Kilometer décke Äisplack entdecken. Wärend d'Fuerschung keen direkten Beweis vum Liewen ubitt dat an dëser antiker Landschaft gebloe kann, weist d'Präsenz vu vergaangene Flëss un datt Vegetatioun méiglecherweis gebléit huet.

Dës banebriechend Entdeckung mécht nei Weeër op fir weider Exploratioun a Verständnis vun de vergaangene Klima vun der Äerd an de potenziellen Impakt vum zukünftege Klimawandel. Wéi d'Wëssenschaftler weider an d'Geheimnisser verstoppt ënner der äiseger Uewerfläch vun der Antarktis verdauen, hoffen se méi iwwer d'antike Geschicht vun eisem Planéit an hir Implikatioune fir d'Zukunft z'entdecken.

Froen an Froe Froen (FAQ)

1. Wéi gouf déi al Landschaft an Ostantarktis entdeckt?

Déi antik Landschaft an Ostantarktis gouf entdeckt mat Hëllef vu Satellitendaten an Äis-penetréierende Radar. Dës Remote Sensing Techniken hunn d'Wëssenschaftler erlaabt e Gebitt vun 32,000 Quadratkilometer ze kartéieren an déi verstoppt Landschaft ënner der Äisplack z'entdecken.

2. Wat seet eis d'Entdeckung iwwer d'Stabilitéit vun der Ostantarktis Äisplack?

D'Entdeckung vun der gutt erhalener antiker Landschaft bitt wäertvoll Abléck an d'Stabilitéit vun der Ostantarktesch Äisplack. Dës Äisplack huet d'Potenzial fir wesentlech zum Steigerung vum Mieresspigel bäizedroen wéinst sengem enorme Äisvolumen. Andeems Dir d'Geschicht an d'Charakteristike vum Land ënner dem Äisplack versteet, kënnen d'Wëssenschaftler besser verstoen wéi et op de Klimawandel an der Vergaangenheet, der heiteger an der Zukunft reagéiere kann.

3. Wéi eng Bedeitung huet dës Entdeckung fir de Klimawandelfuerschung?

Dës Entdeckung huet bedeitend Implikatioune fir d'Klimawandelfuerschung, well se Abléck an d'Vergaangenheet vu Klimabedéngungen ubitt, déi ähnelen wat mir an Zukunft erliewen. Andeems Dir d'antike Landschaft studéiert, kënnen d'Wëssenschaftler e bessert Verständnis kréien wéi d'Äerdklima iwwer Millioune Joer geännert huet a wéi et ännere kann wéi d'Temperature weider klammen.

4. Wat ass den Impakt vun der Ostantarktis Äisplack op Mieresspigel?

D'Ostantarktesch Äisplack enthält genuch Äis fir potenziell Mieresspigel ëm 60 Meter ze erhéijen. D'Stabilitéit an d'Behuele vun dëser Äisplack ze verstoen ass entscheedend fir d'Auswierkunge vun der Erhéijung vum Mieresspigel wéinst der globaler Erwiermung virauszesoen an ze reduzéieren.

5. Konnt déi al Landschaft d'Liewen ënnerstëtzen?

Wärend d'Fuerschung keng direkt Beweiser vum antike Liewen ubitt, suggeréiert d'Präsenz vu vergaangene Flëss datt d'antike Landschaft Vegetatioun ënnerstëtzt huet. Weider Studien an Exploratioun si gebraucht fir Spure vum antike Liewen z'entdecken, déi an dëser verstoppter Landschaft gebloe kënnen.