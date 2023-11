Antike Hyena Drëpsen bidden Abléck an d'genetesch Geschicht vun der Äiszäit Woolly Rhinos

By

Eng rezent Etude publizéiert an der Zäitschrëft Biology Letters huet wäertvoll genetesch Informatiounen iwwer Ice Age wolly rhinos entdeckt duerch Analyse vun DNA extrahéiert aus fossilized Hyena Drëps fonnt an däitsche Höhlen. D'Fuerschungséquipe, déi aus Paleontologen, Evolutionisten a Geowëssenschaftler aus verschiddenen däitschen Institutiounen besteet, huet sech speziell op den europäesche Woll-Nashorn konzentréiert, dee relativ onbekannt bliwwen ass am Verglach zu sengem Eurasesche Kolleg.

D'Team entdeckt Coprolit Proben, oder fossiliséiert Feeën, hannerlooss vun antike Hyenen an zwou Höhlen am Lone Valley vun Däitschland. Dës Echantillon goufen a Schichten vum Buedem fonnt daten zréck an d'Mëttelpaleolithikperiod. Trotz dem degradéierten Zoustand vun der DNA hunn d'Fuerscher d'DNA vu béiden Hyenen a Woll-Nashorn erfollegräich aus de Coprolit-Proben isoléiert. Dës banebriechend Analyse huet hinnen erlaabt fir d'éischte Kéier de mitochondriale Genom vun engem wollegen Nashorn ze rekonstruéieren.

Duerch d'Studie vun der Assemblée vum Mitochondriale Genom, huet d'Fuerschungsteam festgestallt datt den europäesche Woll-Nashorn an de Siberesche Woll-Nashorn vun engem gemeinsame Vorfahren viru ronn 45,000 Joer divergéiert hunn. Dës Entdeckung beliicht d'genetesch Geschicht an d'phylogeographesch Differenzéierung vun dësen zwou Wollen Rhino Arten.

D'Etude beliicht d'Bedeitung vun der Studie vu fossiliséierte Dung als Method fir d'Virfahre vun antike Kreaturen z'entdecken. Dës iwwersiichtlech Wëssenschaft huet d'Potenzial fir wäertvoll Abléck an d'Evolutiounsgeschicht vun Arten ze bidden, déi soss onbekannt bleiwen.

Insgesamt erweidert dës Fuerschung eist Verständnis vun den Ice Age Woll-Rhinos an hir genetesch Bezéiungen. Et bitt eng frësch Perspektiv op den europäesche Woll-Rhino an ënnersträicht d'Wichtegkeet vun onkonventionelle Quellen, wéi antike Hyena-Drëpsen, ze benotzen fir d'Geheimnisser vun der Vergaangenheet opzemaachen.

FAQs

Q: Wat ass e Coprolit?

A: E Coprolit ass e fossiliséiert Stéck Feeën.

Q: Firwat goufen antike Hyena Drëps fir d'Studie benotzt?

A: Ural Hyena ware bekannt fir eng Vielfalt vu groussen Déieren z'attackéieren an ze verbrauchen, dorënner Woll-Nashorn. Hir Drëpsen hunn eng potenziell Quell vu konservéierter DNA aus den Nashorn geliwwert.

Q: Wat ass d'Bedeitung vum Mitochondriale Genom ze studéieren?

A: De mitochondriale Genom ass maternal ierflecher a kann Abléck an d'evolutiounsbezéiungen an d'Phylogeographie vun Arten ubidden.

Q: Wéi laang ass den europäesche Woll-Rhino verschwonnen?

A: De genauen Timing vum Ausstierwen vum europäesche Woll-Nashorn ass nach onbekannt. Weider Fuerschung ass néideg fir ze bestëmmen wéini et aus der natierlecher Landschaft verschwonnen ass.