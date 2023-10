Den Apollonius vu Perga, e brillante antike griichesche Mathematiker, Geometer an Astronom, ass bekanntst fir seng Aarbecht iwwer Kegelschnëtt. Gebuer zu Perga, eng antik griichesch Stad an deem wat elo Murtina, Tierkei ass, huet den Apollonius vun 240 BC bis ëm 190 BC gelieft.

Och wa ganz wéineg iwwer säi perséinleche Liewen bekannt ass, hunn seng Bäiträg zu der Mathematik en dauerhaften Impakt hannerlooss. Ee vu senge bekanntste mathematesch Problemer, déi d'Fuerscher zënter Jorhonnerte verwonnert hat, gouf endlech vum franséische Mathematiker Joseph Gergonne mat der Circle Inversion geléist.

Apollonius seng Haaptaarbecht huet sech ëm Conics gedréint, d'Studie vu Formen, déi entstinn duerch d'Kräizung vun engem Kegel mat engem Fliger. Dëst beinhalt Kreeser, Ellipsen, Parabolen an Hyperbolen. Seng Definitioune fir dës Forme ginn haut nach ëmmer benotzt, besonnesch am Beräich vun der Weltraumfuerschung.

Nieft senger Aarbecht iwwer Kegelschnëtt huet den Apollonius sech och an aner Studieberäicher verdéift, dorënner d'Astronomie. Wärend déi meescht vu sengen astronomeschen Aarbechten net iwwerlieft hunn, sinn e puer vu sengen Hypothesen, wéi exzentresch Bunnen fir d'planetaresch Bewegung z'erklären, duerch modern Fuerschung bestätegt ginn.

Den Apollonius huet méiglecherweis an der Great Library of Alexandria an Ägypten geschafft, wou hien d'Geleeënheet hat mat anere brillante Geescht vu senger Zäit ze interagéieren. Geléiert vum Mëttelmierraum kommunizéiert mateneen duerch e Postsystem, hunn Iddien austauscht, d'Wierker vuneneen gelies, an eng räich Traditioun vu mathematesche Wëssen erstallt, bekannt als "The Golden Age of Mathematics".

Den Apollonius war e räiche Schrëftsteller, awer leider huet nëmmen ee vu senge Wierker, Conics, iwwerlieft. Trotzdem sinn Referenzen an Beschreiwunge vu sengen anere Wierker a Bréiwer a Schrëfte vu sengen Zäitgenossen ze fannen.

Am Allgemengen, dem Apollonius vu Perga seng Brillanz a Bäiträg zu der Mathematik hunn him eng Plaz ënnert de gréisste Mathematiker vun der Geschicht verdéngt. Seng Aarbecht iwwer Kegelschnëtt a säin Afloss op spéider Geléiert formuléieren eist Verständnis vu Geometrie a Weltraumfuerschung weider.

