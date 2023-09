Nei Fossile verroden Abléck an d'Kolonisatioun vum Land duerch Cyanobakterien

By

Detailléiert 3D Rekonstruktioune vu Fossilien, déi a Schottland entdeckt goufen, werfen Liicht op wéi d'mikrobial Liewen fréi terrestresch Ökosystemer beaflosst. D'Fossilien gehéieren zu enger Aart vu Cyanobakterien genannt Langiella scourfieldii, déi ënner fréie Landpflanzen virun iwwer 400 Millioune Joer an der fréier Devonescher Period gedeeft hunn. No enger Studie publizéiert an iScience, sinn dës Fossilien dat eelst bekannt Beispill vun der Hapalosiphonaceae Famill vu Cyanobakterien fir Land koloniséiert ze hunn.

Cyanobakterien, eng Grupp vun antike Mikroorganismen, hunn eng entscheedend Roll bei der Gestaltung vum Liewen op der Äerd gespillt. Si si gutt dokumentéiert a Marine Fielsen, awer hir Kolonisatioun vum Land ze verstoen ass nach ëmmer e Sujet vun der Studie. Cyanobakterien ginn a verschiddenen Ëmfeld fonnt, dorënner Ozeanen, Séisswaasser, feuchte Buedem, a souguer antarktesche Fielsen. Si engagéieren sech an der Fotosynthese, ähnlech wéi Planzen, a si bekannt fir hir extensiv Bléi, déi Waasserflächen blo-gréng maachen.

Am fréien Devon hunn Cyanobakterien déiselwecht ökologesch Funktiounen erfëllt wéi se haut maachen. Si ware wichteg fir d'Fotosynthese an hunn als Nahrungsquelle fir aner Organismen gedéngt. Dës Mikroorganismen entstane méiglecherweis a Séisswaasserëmfeld an hunn ugefaang Land fréi an hirer Geschicht ze koloniséieren, potenziell mat fréie Planzen fir Weltraum konkurréiere.

D'Entdeckung vu Langiella scourfieldii Fossilien gouf duerch modern 3D Mikroskope méiglech gemaach. Dës Fossilien, zesumme mat deenen, déi am Joer 1959 fonnt goufen, goufen bestätegt vun der selwechter Aart ze sinn. D'Präsenz vu "richtege Verzweigung" an dëse Fossilien, e charakteristesche Wuesstumsmuster vu Cyanobakterien, huet hir Präsenz am Early Devonian Ökosystem bestätegt.

Déi fréi Devonesch Landschaft zu Aberdeenshire, wou d'Fossilien fonnt goufen, hätt vill anescht ausgesinn wéi haut. Schottland war no beim Equator läit an huet en tropescht bis subtropescht Klima erlieft. D'Rhynie Chert, de fossille Site, bestoung aus Sandfläch mat flaache Poole vu Séisswaasser bis Brackwasser. Vulkanesch Aktivitéit a waarm Quellen hunn d'Géigend ähnlech wéi de modernen Yellowstone National Park gemaach. D'Biodiversitéit an dëser Period konzentréiert sech haaptsächlech ëm feuchte Fielsen bei Waasserbecken, bedeckt mat mikrobiellen Matten, besteet aus Bakterien, Algen a Pilze.

Dës Fuerschung erweidert eist Verständnis vu wéi Cyanobakterien Land koloniséiert hunn a beliicht d'Interaktiounen tëscht mikrobiellen Liewen a fréi terrestreschen Ökosystemer.

