Nei Method Upcycles Plastik a wäertvoll Surfaktanten benotzt a Seife a Botzmëttelen

Fuerscher vu Virginia Tech hunn eng banebriechend Method entwéckelt fir Plastik a wäertvoll Chemikalien opzebauen, genannt Surfaktanten, déi an der Produktioun vu Seef, Detergent a méi benotzt ginn. Dës Method kéint eng rentabel an ëmweltfrëndlech Alternativ zum traditionelle Plastikverwäertung ubidden.

De Schlëssel fir dës Entdeckung läit an der molekulare Ähnlechkeet tëscht Polyethylenplastik a Fettsäuren, déi e chemesche Virgänger fir Seef sinn. Béid Materialien besteet aus laange Kuelestoffketten, awer Fettsäuren hunn eng zousätzlech Grupp vun Atomer um Enn vun der Kette. Baséierend op dëser Ähnlechkeet, hunn d'Fuerscher hypothetiséiert datt et méiglech wier Polyethylen a Fettsäuren ëmzewandelen a schlussendlech Seef ze produzéieren.

Fir déi laang Polyethylenketten effizient a méi kuerz Ketten opzebriechen, huet d'Fuerschungsteam en eenzegaartegen Temperaturgradient-Thermolyseprozess entwéckelt. Dëse Prozess befaasst d'Erhëtzung vum Plastik an engem speziell gebaute Reaktor bei enger héijer Temperatur an duerno séier ofkillt. No der Thermolyse kruten d'Fuerscher "kuerzkette Polyethylen", och bekannt als Wachs.

De nächste Schrëtt war e puer méi Schlësselschrëtt bäizefügen, dorënner Saponifikatioun, fir d'Wachs an d'Seife ze transforméieren. Mat der Hëllef vun Experten spezialiséiert op Berechnungsmodelléierung a wirtschaftlech Analyse huet d'Fuerschungsteam den Upcycling-Prozess verfeinert. D'Finale Resultat war déi éischt Seef vun der Welt aus Plastik gemaach.

Notamment kann dës Upcycling-Methode souwuel op Polyethylen an engem aneren allgemeng benotzte Plastik, Polypropylen, applizéiert ginn. Dës Plastik gëtt a verschiddenen alldeegleche Konsumentprodukter wéi Verpackungen, Liewensmëttelbehälter a Stoffer fonnt. E grousse Virdeel vun dëser Upcycling-Technik ass datt et gläichzäiteg Polyethylen a Polypropylen ka veraarbecht ginn, wat d'Bedierfnes fir eng separat Sortéierung vun dëse Plastik eliminéiert.

Ausserdeem huet d'Methode einfach Ufuerderungen: Plastik an Hëtzt. Wärend zousätzlech Zutate gebraucht ginn fir d'Wachs a Fettsäuren a Seef ze konvertéieren, ass déi initial Transformatioun vum Plastik einfach. Dëst mécht dës Upcycling Method liicht adaptéierbar a potenziell skalierbar fir industriell Uwendungen.

D'Fuerschung gouf an der Zäitschrëft Science publizéiert a weist en neie Wee fir Plastik upcycling ouni de Besoin fir komplex Prozeduren oder nei Katalysatoren. Dës innovativ Approche huet d'Potenzial fir zukünfteg kreativ Designen fir Upcycling Prozeduren ze inspiréieren.