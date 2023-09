Historesch Klimaverännerungen hunn eng Roll am fréie Mënsch Interbreeding gespillt

By

Eng nei Studie publizéiert am Journal Science weist datt Schwankungen an atmosphäreschen CO2 Niveauen a resultéierend Verännerungen am Klima a Vegetatioun bedeitend Faktoren waren, déi beaflosse wéini a wou fréi mënschlech Arten interbreden. Modern Mënschen hunn e klenge Prozentsaz vun DNA ierflecher vun aneren Hominin Arten wéi Neandertaler an Denisovans.

D'Studie, gefouert vun engem internationale Team vu Klimaexperten a Paleo-Biologen aus Südkorea an Italien, benotzt paleo-anthropologesch Beweiser, genetesch Donnéeën, a Supercomputer Simulatioune vu vergaangene Klima fir d'Muster vun der Interbreedung tëscht verschiddenen Arten ze verstoen. Si hunn erausfonnt datt Neandertaler an Denisovaner verschidden Ëmweltvirléiften haten. Denisovans ware besser u kal Ëmfeld ugepasst, wéi boreale Bëscher an Tundrazonen, während Neandertaler temperéiert Bëscher a Wissland léiwer hunn.

D'Fuerscher hunn Computersimulatioune benotzt fir d'geographesch Iwwerlappung vun dëse verschiddene Liewensraim während waarme interglacial Perioden ze analyséieren. Si hunn erausfonnt datt während dësen Iwwerlappungsperioden et méi Méiglechkeeten fir Begeeschterung an Interaktiounen tëscht den Arten waren, wat d'Wahrscheinlechkeet vun der Zucht erhéijen. D'Simulatioune sinn och ausgeriicht mat bekannten Episoden vun Zuchtzucht, déi viru ronn 78,000 an 120,000 Joer geschitt sinn.

Fir d'klimatesch Chauffeuren vun der Zwëschenzäit weider ze verstoen, hunn d'Fuerscher iwwerpréift wéi d'Vegetatiounsmuster iwwer Eurasia an de leschte 400,000 Joer geännert hunn. Si hunn entdeckt datt erhéngte Niveaue vun atmosphäreschen CO2 a mëllen interglaciale Bedéngungen eng westlech Expansioun vum temperéierten Bësch an Zentral Eurasien verursaacht hunn, fir Dispersiounskorridore fir Neandertaler an Denisovan Territoiren ze kreéieren.

Eng vun den Erausfuerderungen, déi d'Fuerscher konfrontéiert hunn, war déi bevorzugt klimatesch Konditioune fir Denisovans ze schätzen, well et limitéiert Daten verfügbar ass. Wéi och ëmmer, si hunn nei statistesch Tools entwéckelt fir bekannte Vorfahrenverhältnisser tëscht mënschlechen Arten ze berechnen, wat hinnen erlaabt potenziell Denisovan Liewensraim ze schätzen. Iwwerraschend huet d'Analyse uginn datt Nordeuropa e gëeegent Ëmfeld fir Denisovans wier, nieft Russland a China.

Dës Etude gëtt wäertvoll Abléck an d'Relatioun tëscht Klimawandel, Liewensraum Verréckelung, a mënschlech genetesch Diversifikatioun. Andeems Dir dës historesch Mustere versteet, kënnen d'Fuerscher d'genetesch Spure vun der Zwëschenzäit a verschiddene Populatiounen weider ënnersichen an e bessert Verständnis vun eise gemeinsame Virfahren kréien.

