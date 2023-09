Firwat Mitochondrial DNA gëtt vu Mammen iwwerginn

Eng rezent Studie publizéiert an Nature Genetics huet d'Liicht op de Grond beliicht firwat d'mitochondrial DNA (mtDNA) haaptsächlech vu Mammen un hir Nofolger weidergeleet gëtt. Mitochondrien, bekannt als Kraaftwierker vun Zellen, produzéieren d'Energie déi néideg ass fir Zellfunktiounen. Dës Organelle gëtt komplett aus dem genetesche Rezept gemaach, deen an der DNA vun enger Mamm fonnt gëtt, während de mtDNA vum Papp keng Roll spillt.

Fuerschung iwwer mënschlech Spermienzellen huet keen intakt mtDNA virun der Befruchtung fonnt, wat beweist datt männlecht mtDNA an der Mitochondrien fehlt. D'Autoren vun der Studie hunn ofgeschloss datt mënschlech Spermatozoen ouni mtDNA sinn an datt de mitochondriale Genom meeschtens vun der Mamm bei Mamendéieren ierflecher ass.

Eng méiglech Erklärung fir dëst Phänomen ass de méi héije Mutatiounsquote vum mitochondriale Genom am Verglach zum nukleare Genom. Wärend der Zell Divisioun gi Mitochondrien zoufälleg tëscht Duechterzellen verdeelt, wat dozou féieren kann datt e puer Zellen inadequat Mitochondrien kréien. Dëst kann zu verstäerkte Mutatiounen a Spaltungen am mtDNA féieren. Spermienzellen hunn eng limitéiert Liewensdauer a musse grouss Quantitéiten un Energie verbrauchen fir en Ee fir d'Befruchtung z'erreechen. D'Präsenz vu mtDNA a Spermienzellen kéint Mutatiounen accumuléieren wéinst hirem schnelle Energieverbrauch.

Am Géigesaz, Ee Zellen vertrauen net op hir eege Mitochondrien fir Energie. Si kréien Energie aus Nopeschzellen, wat hinnen erlaabt gesond mtDNA ze erhaalen fir un zukünfteg Generatiounen weiderzebréngen. Dëst erkläert firwat maternal Ierfschaft vu mtDNA prevalent ass.

Wärend dës Studie Abléck an d'maternal Ierfschaft vu mtDNA ubitt, erklärt se net selten Fäll wou mtDNA Iwwerdroung vu béiden Elteren schéngt. Wéi och ëmmer, dës Erkenntnisser kënnen hëllefe fir Fruchtbarkeetsstéierungen ze verstoen, déi duerch Eeër oder Spermien iwwerdroe kënne ginn. Ausserdeem hunn rezent Fortschrëtter an der mitochondrialer Ersatztherapie d'Gebuert vu Kanner mat DNA vun dräi verschiddene Leit erlaabt, wat d'Potenzial fir geziilte Mutatiounen a genetesch Krankheeten beliicht. Trotz der vital Roll vum mtDNA am Liewen ass et nach vill ze léieren iwwer seng Originen a Funktiounen.

Quellen: Naturgenetik