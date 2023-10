Bal d'Halschent vun den Äisregaler vun der Antarktis sinn an de leschte 25 Joer geschrumpft

Wëssenschaftler vun der Leeds University hunn eng Etude gemaach, déi weist datt bal d'Halschent vun den Äisregaler vun der Antarktis an de leschte 25 Joer geschrumpft sinn, mat mënschlech-induzéierter globaler Erwiermung méiglecherweis d'Haaptursaach. Vun den 162 Äisregaler ronderëm de Kontinent hunn 71 am Volume reduzéiert, wat 7.5 Billioun Tonnen Schmelzwaasser an d'Ozeanen fräigelooss huet. Eis Regaler op der westlecher Säit vun der Antarktis, déi u waarme Waasser ausgesat ass, sinn gréisstendeels a Gréisst erofgaang, während déi op der ëstlecher Säit, geschützt vu kale Waasser bei der Küst, entweder d'selwecht bliwwen sinn oder am Volume erhéicht ginn. Dësen Nettoverloscht vum Äis entsprécht 7.5 Billioun Tonnen.

D'Studie, publizéiert am Journal Scientific Advances, huet iwwer 100,000 Satellite Radarbiller benotzt fir d'Gesondheet vun den Äisregaler ze bewäerten. Et huet festgestallt, datt d'westlech Säit vun der Antarktis méi waarm Waassertemperaturen um Mierbuedem huet, no bei 2°C, wat waarm genuch ass fir d'Äis driwwer ze schmëlzen. Op der anerer Säit erliewen d'ëstlech Säit méi kal Miertemperaturen.

Déi schrumpftend Äisregaler wäerte bedeitend Konsequenze fir d'global Ozeanzirkulatioun hunn, déi als "Fërderband" handelen, deen Nährstoffer, Hëtzt a Kuelestoff beweegt. D'Schmelze vum Äis füügt Séisswaasser un dat salzegt Ozeanwaasser, sou datt et méi hell gëtt a méi lues ënnerzegoen, wat den Zirkulatiounssystem schwächt. D'Etude huet och festgestallt datt bal d'Halschent vun den Äisregaler schrumpfen ouni Zeeche vun Erhuelung, am Géigesaz zu den Erwaardungen datt se duerch Zyklen vu Schrumpfung gefollegt ginn, gefollegt vun der Erhuelung.

Den Dr Benjamin Davison, de Lead Fuerscher vun der Etude, seet datt d'Mënsch-induzéiert global Erwiermung wahrscheinlech déi primär Ursaach vum Äisverloscht ass. Wann de Verloscht wéinst natierleche Klimavariatioune wier, wier et Unzeeche vun der Äiswachstum op de westlechen Äisregaler.

Eis Regaler spillen eng entscheedend Roll fir de Floss vum Äis vu Gletscher an d'Ozeanen ze verlangsamen. Wann d'Äisregaler schwächen oder d'Gréisst reduzéieren, erhéicht den Taux vum Äis, deen aus Gletscher verluer ass. Notamment huet de Getz Ice Shelf de gréisste Verloscht vun Äis erlieft, mat 1.9 Billioun Tonnen verluer während der Studieperiod. D'Majoritéit vun dësem Verloscht war wéinst Schmelzen un der Basis vum Äisregal, anstatt Kaalwen.

Wärend d'Etude déi stänneg Ausschnëtter vun Äisregaler duerch Schmelzen a Kalwen beliicht, huet d'Amery Äisregal op der Ostsäit vun der Antarktis tatsächlech 1.2 Billioun Tonnen Äis gewonnen wéinst senger méi kaler Ëmgéigend. Dës Fuerschung bitt eng Basismoossnam fir zukünfteg Ännerungen ze verfolgen wéi d'Klima weider waarm gëtt.

Quellen:

- Studie gefouert vu Fuerscher op der Leeds University

- Verëffentlecht am Journal Scientific Advances