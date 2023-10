E massive kryovulkanesche Koméit bekannt als 12P/Pons-Brooks mécht de Moment de Wee Richtung Äerd. Dëse Koméit, dräimol de Gréisst vum Mount Everest, ass viru kuerzem de 5. Oktober ausgebrach, wat seng zweet Explosioun an de leschte véier Méint markéiert huet.

Wat dëse Koméit eenzegaarteg mécht ass seng Kompositioun. Laut Dailymail besteet 12P/Pons-Brooks aus Äis, Stëbs a Gasen, déi e Phänomen kreéieren ähnlech wéi Kuelestoff an enger fizzy Getränkfläsch. De zolitte Kär vum Koméit gëtt geschat en Duerchmiesser vun 18.6 Meilen (30 km) ze hunn, a wann et vun der Sonn erhëtzt gëtt, baut den Drock bannen op bis eng Explosioun geschitt, wouduerch gefruer Brochstécker duerch Frakturen an der Schuel vum Käre fräigelooss ginn.

Wärend der leschter Explosioun hunn d'Beobachter gemierkt datt de Koma, d'Wollek vum Gas ronderëm de Kär, "Hornen" huet. De genaue Grond fir dës hornähnlech Form ass nach ëmmer onbekannt, awer d'Experten gleewen datt et wéinst der ongewéinlecher Form vun der kryovulkanescher Ventilatioun an enger Aart vu Blockéierung verursaacht gëtt, déi d'Material an engem eenzegaartege Stroummuster verdriwwen huet. E puer hu souguer d'Erscheinung vum Koméit mat der Millennium Falcon Raumschëff aus Star Wars verglach.

Trotz senger Angscht Trajectoire a Form, gëtt et keng direkt Bedrohung vun engem "déifen Impakt" vum 12P / Pons-Brooks. De Koméit ass mat bloussem A net ze gesinn, bis e 2024 no bei der Äerd passéiert, an e wäert eréischt 2095 an eis Géigend zréckkommen. Wann de Koméit awer weider explodéiert, kann en an den nächste Jore méi Opmierksamkeet zéien.

Den 12P/Pons-Brooks ass ee vun 20 bekannte Koméite mat aktive Äisvulkaner, a gouf fir d'éischt vum Jean-Louis Pons am Juli 1812 identifizéiert.

Quellen:

- Dailymail

- D'New York Post

- Space Weather Archive