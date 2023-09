D'NASA hëlt proaktiv Moossname fir eng potenziell Kollisioun mam Asteroid Bennu ze verhënneren, deen als ee vun de geféierlechsten Asteroiden an eisem Sonnesystem ugesi gëtt. Bennu benannt no engem antike egypteschen mythologesche Vugel verbonne mat der Sonn, der Schafung an der Neigebuert, Bennu gouf vun der NASA virausgesot eng Chance ze hunn d'Äerd ze schloen.

Fir hiren Urspronk ze studéieren an eise Planéit ze schützen, huet d'NASA d'OSIRIS-REx Missioun am Joer 2016 gestart. Dës Missioun huet als Zil eng Probe vum Bennu ze sammelen a méi iwwer seng Zesummesetzung ze verstoen. Wann déi ongeféier 510 Meter breet Bennu mat der Äerd kollidéiere géif, kéint en eng Energie gläichwäerteg zu 1,2000 Megaton fräiginn, 24 Mol méi staark wéi déi gréisst Atomwaff, déi jeemools gebaut gouf.

Dee wahrscheinlechsten Zäitframe fir eng potenziell Kollisioun gëtt virgesinn fir d'spéit 2100s a fréi 2200s ze sinn, mam 24. September 2182, dee wahrscheinlechsten Datum. Wéi och ëmmer, d'NASA schätzt d'Chance vun esou engem Event op 1 op 1,750 bis zum Joer 2300 oder 0.05%. Obwuel d'Chancen vun engem direkten Hit niddereg sinn, ass Bennu nach ëmmer als "potenziell geféierlechen Asteroid" klasséiert, deen esou no wéi 4.65 Millioune Meilen un d'Äerd kënnt kommen.

No enger siwe-Joer Rees huet d'OSIRIS-REx Raumschëff erfollegräich e Probe vu Bennu de 24. September 2023 ofginn. Déi gesammelt néng Unze Proben wäerten an der Utah Wüst beréieren an an den NASA Johnson Space Center zu Houston transportéiert ginn fir weider Analyse. Dës Echantillon ginn wäertvoll Abléck an déi fréi Geschicht vun eisem Sonnesystem an der Zorte vun Asteroiden déi eng Gefor fir Äerd stellen.

D'Resultater vun der Etude ginn an enger nächster Noriichtenkonferenz den 11. Oktober 2023 bekannt ginn. D'NASA betruecht dës Probe als historesch Erreechung, vergläichbar a Bedeitung zum Retour vu Moundfielsen während den Apollo-Missioune.

Zesummegefaasst ass d'Missioun vun der NASA fir e Probe vum Asteroid Bennu ze sammelen Deel vun hirem gréisseren Effort fir d'Äerd vu potenziellen Asteroidkollisiounen ze schützen. Den erfollegräiche Retour vun de Proben wäert zu engem bessere Verständnis vun Asteroide Gefore bäidroen a Liicht op déi fréi Geschicht vun eisem Sonnesystem werfen.

Quellen:

- Hindustan Times

- NASA