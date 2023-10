Den James Webb Weltraumteleskop vun der NASA huet eng banebriechend Entdeckung gemaach, potenziell Zeeche vum Liewen op engem Planéit z'entdecken, deen 120 Liichtjoer vun der Äerd ewech läit, laut engem Bericht vun der BBC. Dës Entdeckung huet de Wëssenschaftler erneiert Hoffnung ginn fir Liewen ausserhalb vun eisem Sonnesystem ze fannen.

De Planéit, bekannt als K2-18b, ass an der "Goldilocks Zone", e Gebitt ronderëm e Stär, wou d'Konditioune just richteg sinn fir datt et eng Méiglechkeet vu flëssege Waasser ass, e Schlësselbestanddeel fir d'Liewen z'ënnerstëtzen. Den Teleskop huet d'Präsenz vun engem bestëmmte Gas an der Atmosphär vum Planéit festgestallt, deen duerch einfache Marineorganismen op der Äerd produzéiert gëtt.

"Dës Entdeckung kéint d'Art a Weis wéi mir iwwer d'Sich no Liewen denken radikal änneren", sot de Professer Nikku Madhusudhan vum Institut fir Astronomie vun der Cambridge University, déi d'Etude gefouert huet. Wann bestätegt, géif dës Erkenntnis wäertvoll Abléck an d'Méiglechkeet vum Liewen op anere Planéiten ubidden. Och wann K2-18b keng Zeeche vum Liewen weist, ginn et 10 méi Planéiten op der Teamlëscht fir ze studéieren.

Wärend den James Webb Weltraumteleskop seng Aschränkungen huet, entwéckelt d'NASA d'Habitable Worlds Observatory Teleskopen, an den European Southern Observatory baut den Extremely Large Telescope. Dës zukünfteg Teleskope wäerten hëllefen d'Atmosphäre vu Planéiten ähnlech wéi d'Äerd weider ze studéieren.

Nieft der Sich no Liewen op wäitem Planéiten konzentréieren d'Wëssenschaftler sech och op eisen eegene Sonnesystem. Missioune wéi de Clipper vun der NASA an de Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) vun der Europäescher Weltraumagence zielen äiseg Mounde wéi Europa z'entdecken, déi Ozeanen ënner hire gefruerene Flächen hunn.

D'Sich no extraterrestrescht Liewen enthält och Missiounen op de Saturnmound Titan, deen Features wéi Séien a Kuelestoffräiche Chemikalien huet. Zousätzlech gleewen d'Wëssenschaftler datt de Mars, mat sengem antike Flossdelta, eemol d'Liewen gehost huet.

D'Sich no Extraterrestrial Intelligence (SETI) Institut mécht och Schrëtt a senger Juegd no extraterrestrescht Liewen. Den Institut huet seng Teleskoparray moderniséiert fir no mächtege Laserpulssignaler vu wäitem Planéiten ze sichen, an der Hoffnung d'Kommunikatioun vun intelligenten Liewensformen z'entdecken.

"Wa mir Zeeche vum Liewen fannen, wäert et eng Revolutioun an der Wëssenschaft sinn an eng massiv Ännerung an der Aart a Weis wéi d'Mënschheet sech selwer a seng Plaz am Universum kuckt", sot den Dr Subhajit Sarker vun der Cardiff University.

