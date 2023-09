Spigelbilder: Fuerscher beobachten Alice Rings am Labo

Fuerscher an den USA a Finnland hunn d'Alice Réng am Labo fir d'éischte Kéier observéiert. Alice Réng sinn ringähnlech Wirbelen, déi d'Ladunge vun all Monopole, déi duerch si passéieren, ëmdréinen, inspiréiert vum spigelähnleche Portal am Lewis Carroll sengem Roman "Through the Looking-Glass". Den Experiment huet ultrakal Atomer benotzt a konnt Abléck an fundamental Prozesser an der Partikelphysik a Kosmologie ubidden.

D'Entdeckung vum Team kombinéiert zwou Fuerschungslinnen déi viru ronn 35 Joer entstanen sinn. Eng Fuerschungslinn ëmfaasst kosmesch Saiten, déi hypothetesch 1D Mängel an der Raumzäit sinn. Dës Saiten kënnen potenziell déifgräifend Implikatioune fir d'Kosmologie hunn, well se Matière an Antimaterie ëmsetzen. Wann kosmesch Saiten existéieren, wieren se als Alice Saiten bekannt.

Déi zweet Linn vun der Fuerschung konzentréiert sech op Monopole, déi eenzeg Ladungspunkte am Weltall sinn. Monopole a Saiten kënnen konservéiert topologesch Ladungen droen, déi magnetesch, elektresch oder Quarkfarbeladungen kënne sinn. An den 1980er hunn d'Fuerscher gemierkt datt Monopole kéinte verformt ginn an eng Loopähnlech Struktur genannt Alice Ring wann se no no beobachtet ginn.

Eng interessant Eegeschafte vun engem Alice Ring ass datt wann en anere Monopol duerch seng Mëtt passéiert, de Monopol an en Antipartikel transforméiert. Dëst weist op e gespigelten Universum wou Antimaterie iwwer Matière dominéiert.

Am Joer 2015 ass en Duerchbroch geschitt, wéi d'Fuerscher e Monopol an engem Bose-Einstein Kondensat erstallt hunn, e Gas vu Rubidiumatomer no bei absoluter Null ofgekillt. Déi lescht Etude kombinéiert experimentell Techniken mat Simulatiounsmethoden fir d'Zäitevolutioun vu Monopole an engem Kondensat ze observéieren. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt Monopole an Alice Réng zerfallen, a si konnten direkt verschidde Feature vun den Alice Réng beobachten wéi de Monopol sech entwéckelt huet.

Dës Erkenntnisser hunn Implikatioune fir eist Verständnis vu Quanteflëssegkeeten, wat suggeréiert datt Strukturen déi Matière an Antimaterie konvertéieren spontan ënner spezifesche Bedéngungen entstoe kënnen. D'Fuerscher hoffen datt hiren Experiment eng wäertvoll Plattform bitt fir fundamental Prozesser am Universum z'erklären.

Quell: Natur Kommunikatiounen

Definitiounen:

- Alice Réng: Ring-ähnlech Wirbelen, déi d'Ladunge vu Monopolen ëmdréinen, déi duerch si passéieren, inspiréiert vum spigelähnleche Portal am "Through the Looking-Glass"

- Monopole: eenzel Ladungspunkte am Raum

- Kosmesch Strings: hypothetesch 1D Mängel am Raumzäit mat potenziell déifgräifend Implikatioune fir Kosmologie

