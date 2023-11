Déi erstaunlech No Approche vum Asteroid 2022 JF: A Space Rock Encounter

An engem bemierkenswäerten Himmelsevenement gëtt erwaart, datt en Asteroid, deen als Asteroid 2022 JF bezeechent gëtt, haut, den 3. November laanscht eise Planéit fléien. Wéi vum NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) opgedeckt gëtt, bréngt dësen speziellen Asteroid seng Trajectoire bemierkenswäert no un d'Äerd, mat enger noosten Approche Distanz vu ronn 5.8 Millioune Kilometer. Mat senger Geschwindegkeet, déi eng erstaunlech Geschwindegkeet vun 61,744 Kilometer an der Stonn erreecht, flitt den Asteroid 2022 JF bal sou séier duerch de Weltraum wéi eng Space Shuttle.

Hie gehéiert zu der Apollo-Grupp vun Nop-Äerd-Asteroiden, ass dëse Weltraumfiels nom bemierkenswäerten Apollo-Asteroid vun 1862 benannt, deen fir d'éischt vum Astronom Karl Reinmuth an den 1930er Joren entdeckt gouf. Asteroiden an dëser Grupp sinn als Äerd-Kräizende Objeten bekannt, déi semi-grouss Achse besëtzen méi grouss wéi déi vun eisem Planéit.

Awer wéi grouss ass dësen intriganten Asteroid? Miessung bal 120 Féiss an der Breet, et dréit esou immens wéi e Fliger, Zwerg den berühmten Chelyabinsk Asteroid datt déi russesch Stad ravaged an 2013. Den Chelyabinsk Asteroid huet verbreet Schied un 7,000 Gebaier an lénks 1,000 Individuen fléien vun shatter Glass blesséiert.

Wärend d'Alvarez-Hypothese berühmt den Dinosaurier-Ausstierwen un engem Asteroid zouschreift, deen eis Welt viru méi wéi 65 Millioune Joer geschloen huet, sinn rezent Perspektiven entstanen iwwer de genaue Verlaf vum Tëschefall. Dem bekannte Physiker Brian Cox no, gouf de kolossalen Asteroid, deen e kataklysmeschen Aschlagkrater vun 140 Kilometer entlooss huet, potenziell vu sengem urspréngleche Wee vu keen anere wéi de Jupiter, de gréisste Planéit an eisem Sonnesystem, ewechgehäit. De Jupiter, ugekënnegt als Schëpfer an Zerstéierer vun de Welten, hält d'Kapazitéit fir Asteroiden a schicksal Kollisioune mat der Äerd oflenken.

Wéi mir d'Vergaangenheet vum Asteroid 2022 JF gesinn, loosst eis iwwer déi grouss Groussheet a Geheimnisser vun dëse kosmesche Begeeschterunge bewonneren, erënneren eis un eis Plaz an der Wäisheet vun eisem Universum.

FAQ

Q: Wéi no wäert den Asteroid 2022 JF der Äerd kommen?

A: Den Asteroid 2022 JF soll seng noosten Approche zur Äerd op enger Distanz vu ronn 5.8 Millioune Kilometer maachen.

Q: Wéi séier bewegt den Asteroid 2022 JF?

A: Dëse no-Äerd Asteroid dréit duerch de Weltraum mat enger Geschwindegkeet vun ongeféier 61,744 Kilometer an der Stonn.

Q: Wéi grouss ass den Asteroid 2022 JF?

A: Den Asteroid huet eng geschätzte Breet vu ronn 120 Fouss, sou datt et bal sou grouss ass wéi e Fliger.

Q: Wat ass d'Alvarez Hypothes?

A: D'Alvarez Hypothese proposéiert datt en Asteroidenschlag virun iwwer 65 Millioune Joer den Ausstierwen vun Dinosaurier ausgeléist huet. Et suggeréiert datt den Asteroid potenziell op e Kollisionskurs mat der Äerd vum Jupiter, de gréisste Planéit an eisem Sonnesystem, ofgeleet gouf.