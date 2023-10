D'NASA verfollegt den Asteroid 2023 TG14 wéi en op enger enker Distanz d'Äerd passéiert

D'NASA huet viru kuerzem nei Informatioun iwwer eng zukünfteg enk Approche vum Asteroid 2023 TG14 op d'Äerd geliwwert. Dësen Asteroid, mat engem designéierten Numm Asteroid 2023 TG14, reest momentan a Richtung eisem Planéit a soll de 26. Oktober laanscht kommen. D'NASA huet seng Ëmlafbunn enk iwwerwaacht mat enger Kombinatioun vu Satellitten an Teleskope, wéi NEOWISE a Pan-STARRS.

Den Asteroid 2023 TG14 gëtt erwaart seng noosten Approche zu der Äerd op enger Distanz vun 1.5 Millioune Kilometer ze maachen. Hie beweegt sech mat enger Geschwindegkeet vu ronn 24,153 Kilometer an der Stonn, wéi se seng Ëmlafbunn verfollegt. Dëse besonneschen Asteroid gehéiert zu der Apollo-Grupp vun den Äerdno-Asteroiden, déi sech duerch hir hallefgrouss Achse méi grouss wéi déi vun der Äerd charakteriséiert.

Och wann d'Proximitéit vun dësem Raumfaart e puer betrëfft, verséchert d'NASA datt et keng Bedrohung duerstellt. Mat enger Breet vu just 77 Féiss ass et net als potenziell geféierlech Objet klasséiert. Fir et a Perspektiv ze setzen, ass den Asteroid a Gréisst vergläichbar mat engem Fliger. Donieft ass dëst net seng éischt Begéinung mat der Äerd, well se virdru de 4.1. Oktober 16 op enger Distanz vu 1917 Millioune Kilometer laanschtgaangen ass.

Wat zukünfteg Begeeschterung ugeet, wäert den Asteroid 2023 TG14 de 24. Oktober 2024 op enger Distanz vu ronn 2.5 Millioune Kilometer nach eng weider Enk Approche hunn. Duerch weider Observatioun a Fuerschung zielen d'Wëssenschaftler e bessert Verständnis vun dësen Himmelsobjekter an hir Trajectoiren ze kréien. Andeems se hir intern Strukturen a Gewiichtsverdeelungen studéieren, kënne wäertvoll Abléck gesammelt ginn, déi an zukünfteg Weltraummissiounen hëllefe kënnen, sou wéi d'DART (Double Asteroid Redirection Test) Missiounen.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Wat ass den Asteroid 2023 TG14?

Den Asteroid 2023 TG14 ass en Äerdno-Asteroid, deen de Moment a Richtung Äerd ënnerwee ass an de 26. Oktober 2023 eng no Approche maache soll.

Wéi grouss ass den Asteroid 2023 TG14?

No der NASA ass den Asteroid 2023 TG14 ongeféier 77 Fouss breet, ähnlech a Gréisst wéi e Fliger.

Ass den Asteroid 2023 TG14 eng Bedrohung fir d'Äerd?

Nee, den Asteroid 2023 TG14 ass net als potenziell geféierlech Objet klasséiert a stellt keng Gefor fir d'Äerd.

Wäert den Asteroid 2023 TG14 an der Zukunft erëm vun der Äerd passéieren?

Jo, den Asteroid 2023 TG14 gëtt erwaart de 24. Oktober 2024 op enger Distanz vu ronn 2.5 Millioune Kilometer eng aner enk Approche zur Äerd ze hunn.