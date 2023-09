AI-Powered Video Analyse kéint d'Vugelverhalensfuerschung revolutionéieren

E Computerwëssenschaftsstudent op der University of Alberta huet kënschtlech Intelligenz (AI) benotzt fir d'Analyse vu Fuerschungsvideoen ze verbesseren, déi d'Behuele vu routflügelte Blackbirds an hiren Nester studéieren. D'Videoanalyse ass vital fir d'Effekter vum Parasitismus op Vugelverhalen ze verstoen. Déi aktuell Method fir spezifesch Villercher an hir Handlungen z'identifizéieren erfuerdert d'Stonne vu Videomaterial manuell ze iwwerpréiwen an no hiren ënnerschiddlechen Uruff ze lauschteren. Dëse Prozess ass Zäit-opwänneg a verlaangt Expertise an Vugel Biologie.

Wéi och ëmmer, AI-ugedriwwen Videoanalyse huet de Potenzial fir d'Vugelverhalensfuerschung ze revolutionéieren andeems d'Detektioun vun eenzel Vullen an hir Aktivitéiten automatiséiert gëtt. D'Priscilla Adebanji, de Student, deen un dësem Projet geschafft huet, huet Computervisiounsinstrumenter a Bewegungserkennungsalgorithmen benotzt fir déi rau Footage ze verfeineren an d'exakt Zäiten ze bestëmmen wou d'Villercher hir Nester besichen fir hir Küken ze ernähren, souwéi ob se erakommen oder fortgoen. Dës Automatisatioun reduzéiert d'Zäit déi néideg ass fir d'Videoen z'iwwerpréiwen, wat den Datesammlungsprozess méi effizient mécht.

D'Software entwéckelt vum Adebanji erfuerdert nach weider Verfeinerung, awer säi Potenzial ass villverspriechend. Et konnt net nëmmen Zäit an Effort spueren fir Daten fir Fuerschungszwecker ze sammelen, awer och méi breet Uwendungen am Beräich vun der Déierebiologie. D'Technologie konnt op verschidden Arten a Projeten applizéiert ginn, d'ökologesch Fuerschungsfäegkeeten ausbauen.

Zukünfteg Aarbecht um Programm enthält d'Analyse vun der Dauer vun de Vugelbesichten an hiren Nester an d'Bestëmmung vum Geschlecht duerch d'Analyse vu Vugelruffen. Zousätzlech plangen d'Fuerscher d'Uwendbarkeet vun dëser Technologie op aner Déieren ze entdecken, wéi Nager.

Dëse Projet weist d'Erausfuerderungen an d'Méiglechkeeten am Beräich vun der Computervisioun an AI. Andeems se mat real-Welt Szenarie an onbekannte Faktoren schaffen, konnten d'Fuerscher innovativ Léisungen entwéckelen, déi op eng Rei vun Uwendungen applizéiert kënne ginn, dorënner selbstfahrend Gefierer an Dronen.

Insgesamt huet d'Benotzung vun AI-ugedriwwen Videoanalyse an der Vugelverhalensfuerschung d'Potenzial fir Datensammlungsprozesser ze streamlinéieren an ekologesch Fuerschungsfäegkeeten ze förderen. Dëse Projet huet nei Méiglechkeete fir de involvéierte Student opgemaach, en Interessi un enger Karriär an der AI ausgeléist an eng real Welt Uwendung fir hiert Wëssen ubitt.

Quell: Universitéit vun Alberta