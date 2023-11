Eng banebrytend Etude mat Kristalle gesammelt während den historeschen Apollo Missiounen huet eng erstaunlech Offenbarung enthüllt - de Mound ass wesentlech méi al wéi virdru geschat. D'Analyse vun dëse Moundkristaller, déi vun den Apollo-Astronauten am Joer 1972 erëmfonnt goufen, huet d'Wëssenschaftler dozou bruecht de Moundbildungsalter op e Minimum vu 4.46 Milliarde Joer ze iwwerschaffen, wat et ongeféier 40 Millioune Joer méi al mécht wéi virdru gegleeft.

Andeems Dir eng modernste analytesch Technik benotzt, genannt Atomsondetomographie, konnten d'Fuerscher den Alter vun dësen antike Moundkristalle genau bestëmmen. Dës Kristalle, geformt kuerz no engem kataklysmeschen Impakt Event, déngen als entscheedend Referenzpunkt fir d'chronologesch Geschicht vun eisem Himmelskierper ze verstoen.

D'Implikatioune vun dëser Entdeckung verlängeren wäit iwwer de Mound selwer. De richtegen Alter vum Mound ze verstoen ass vital fir säin déifgräifend Impakt op d'Äerd Entwécklung z'entdecken. Dem Mound säi Gravitatiounsafloss spillt eng pivotal Roll bei der Stabiliséierung vun der Äerdrotatiounsachs, fir datt eise Planéit e relativ stabile Klima iwwer geologesch Zäitskalaen behält. Ausserdeem ass d'Gravitatiounszuch vum Mound verantwortlech fir den Ebb an de Floss vun de Gezäiten, e Phänomen deen net nëmmen d'Äerdküste geformt huet, mee och d'Entstoe an d'Entwécklung vum Liewen an eisen Ozeanen beaflosst huet.

Dëst nei erfonnt Wëssen iwwer dem Moundalter bitt eng frësch Perspektiv op déi intertwined Schicksaler vun der Äerd a sengem nootsten Himmelskierper. Et bitt wäertvoll Abléck an d'laangfristeg Stabilitéit vum Klima vun eisem Planéit an d'Konditiounen, déi d'Entstoe vum Liewen gefördert hunn. Andeems Dir an déi wäit Vergaangenheet kuckt, kënnen d'Wëssenschaftler elo e méi genee Bild vun der aler Geschicht vun der Äerd molen, mam Mound als Zeien vun den dramateschen Eventer, déi eise Planéit geformt hunn.

