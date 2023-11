Sierra Space's Dream Chaser Spaceplane bereet sech op Orbital Flight, nei definéiert Space Travel

Sierra Space's revolutionär Dream Chaser Raumfliger erreecht seng lescht Etappe vun der Produktioun, setzt en neie Standard fir Orbital Weltraumreesen. Mat sengen ausklappbare Flilleken, personaliséierte Keramikfliesen, a Landungsausrüstung op der Plaz, ass d'Raumschëff prett fir déi lescht Finishen ze maachen ier se d'Fabréck verléisst.

Bannen am Dream Chaser installéieren d'Aarbechter den Ëmweltkontrollsystem, fir sécherzestellen datt d'Drockkompartiment fir Astronauten liewensfäeg ass während hire Missiounen op d'International Space Station (ISS). Am Géigesaz zu anere Raumschëffer ass dem Dream Chaser säin Haaptziel d'Fracht op an aus dem Fuerschungskomplex ze transportéieren, schlussendlech e sanften Retour op d'Äerd op net méi wéi 1.5 Gs ze bidden. Dës Fonktioun ass besonnesch avantagéis fir sensibel Notzlaascht wéi Déierexemplare an experimentell Materialien.

Sierra Space huet och e Missiounskontrollraum niewent dem Produktiounsbuedem etabléiert, déi Ingenieuren d'Facilitéit ubidden fir d'Raumschëff während senger operationeller Ëmlafbunn ze iwwerwaachen an ze commandéieren. En Trainingsmock-up gouf fir Astronauten virbereet fir de Board op den Dream Chaser ze üben an effizient Fracht ze managen wärend se op der ISS dockéiert sinn.

Wéi den Dream Chaser, mam Spëtznumm "Tenacity", fäerdeg ass, wäert et geschwënn op eng NASA Ariichtung zu Ohio transportéiert ginn fir strikt Tester fir seng Bereetschaft fir Raumfluch z'iwwerpréiwen. De CEO vun Sierra Space, Tom Vice, dréckt grousst Vertrauen an de kommende Erfolleg vum Projet aus, a seet: "Mir stellen déi éischt revolutionär Raumlinn vun der Welt vir. Dëst wäert änneren wéi mir vun der Äerd op de Weltraum reesen an erëm zréck.

Den eenzegaartegen Design vum Dream Chaser kombinéiert d'Elementer vu Rakéite mat Fligeren, sou datt et eng ënnerscheedend Ergänzung zu der Raumfaartindustrie mécht. Wärend Kapselen an onkonventionell Designs wéi SpaceX's Starship de Maart dominéiert hunn, setzt d'Sierra Space säin Engagement fir d'Raumfligerkonzept se aus. Mat senger Fäegkeet fir Orbitalflich ze maachen, wäert den Dream Chaser Weltraumrees nei definéieren an eng nei Ära vu Méiglechkeeten ubidden.

FAQ

1. Wat ass den Zweck vum Dream Chaser Raumfliger?

Den Dream Chaser ass haaptsächlech entworf fir Fracht op a vun der International Space Station (ISS) ze transportéieren.

2. Wéi wäert den Dream Chaser sech vun anere Raumschëffer ënnerscheeden?

Am Géigesaz zu traditionelle Kapselen oder onkonventionellen Designs, kombinéiert den Dream Chaser d'Features vu Fligeren a Rakéiten, wat et erméiglecht, Ëmlafflich ze maachen.

3. Wat ass d'Frachtkapazitéit vum Dream Chaser?

Den Dream Chaser kann bis zu 12,000 Pounds (5,500 Kilogramm) Fracht op d'ISS transportéieren a mat ongeféier 4,000 Pounds (1,850 Kilogramm) Fracht zréckkommen.

4. Wat ass den erwaarten Startfahrt fir den Dream Chaser?

Den Dream Chaser wäert ufanks op United Launch Alliance Vulcan Rakéite vu Cape Canaveral, Florida starten, awer et ass och adaptéierbar un aner Startfahrzeugen.