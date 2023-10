Studie fënnt Aerosolen déi de Klimawandel am Himalaya induzéieren

Eng rezent Etude vum Physical Research Laboratory (PRL) vun der Indian Space Research Organisation (ISRO) zu Ahmedabad huet festgestallt datt Aerosolen eng bedeitend Roll bei der Erwiermung vum Himalaya spillen. Dës Entdeckung hindeit datt Aerosole weiderhin e entscheedende Fuerfaktor hannert dem Klimawandel an der Hindu Kush-Himalaya-Tibetan Plateau (HKHTP) Regioun sinn.

D'Studie, déi Buedembaséiert Observatiounen, Satellitdaten a Modellsimulatioune benotzt huet, ass déi éischt vu senger Aart fir den Impakt vun Aerosolen op der HKHTP Regioun z'ënnersichen. D'Regioun ëmfaasst aacht Länner a Südasien, dorënner Afghanistan, Pakistan, Indien, China, Bangladesch, Bhutan, an Nepal. Et ass charakteriséiert duerch divers Landschaften, Nidderschlagsmuster, Vegetatioun a sozio-ekonomesch Konditiounen.

Laut der Etude droen Aerosolen eleng zu iwwer 50% vun der totaler Erwiermung an der ënneschter Atmosphär bäi wann se mat Treibhausgase kombinéiert ginn. D'Aerosol Stralungszwangseffizienz ass besonnesch héich iwwer d'Indo-Gangetesch Einfache an den Himalayan Fouss. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'Effizienz 2-4 Mol méi héich ass an dëse Beräicher am Verglach mat anere verschmotzten Siten a Süd- an Ostasien wéinst méi héijer Aerosol optesch Tiefe an Aerosolabsorptioun.

Leed vum Senior Professer S Ramachandran aus PRL, gouf d'Fuerschung an Zesummenaarbecht mam Fuerschungsinstitut fir Nohaltegkeet an Däitschland gemaach. D'Resultater goufen viru kuerzem am Science of the Total Environment Journal publizéiert. D'Etude beliicht d'Noutwendegkeet fir méi genee Representatioun vun Aerosoleigenschaften, besonnesch schwaarze Kuelestoff an aner Aerosolen, a Klimabewäertungsmodeller.

D'Etude entsprécht engem 2019 Bericht vum International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD), deen opgedeckt huet datt d'Hindu-Kush Himalaya méi séier erwiermen wéi de weltwäiten Duerchschnëtt. D'Konsequenze vun dëser séierer Erwiermung si schwéier, dorënner beschleunegt Réckzuch vu Gletscher, Ännerungen am hydrologeschen Zyklus a verännert Nidderschlagsmuster an der Regioun.

Zesummegefaasst illustréiert d'Fuerschung vu PRL de bedeitende Bäitrag vun Aerosolen zur Erwiermung vun den Himalaya. Et betount d'Dréngendlechkeet fir d'Aerosol-induzéiert Heizung unzegoen a seng potenziell Implikatioune fir d'HKHTP Regioun.

Quellen:

- Studie vum Physical Research Laboratory (PRL) vun der Indian Space Research Organisation (ISRO)

- International Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) Bericht iwwer den Hindu-Kush Himalaya