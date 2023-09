Fortschrëtt Coastal Waterbird Conservation in China: Politik Fortschrëtter an Erausfuerderungen

Eng rezent Iwwerpréiwung publizéiert am Journal Avian Research vum Zhijun Ma a Kollegen beliicht de Fortschrëtt an Erausfuerderunge bei der Küstewaasserschutzkonservatioun an de Küste vu China. Küste Nassland si wichteg Ökosystemer, déi zum Kuelestoffzyklus bäidroen, Naturkatastrophemitigatioun, lokal Liewensbedingunge a Biodiversitéit Ënnerstëtzung. Waasserbirds, besonnesch, sinn indikativ fir d'Fasslandgesondheet an déngen als Flaggschëff Aarte fir Konservatiounsefforten.

China's Küste-Fassland spillen eng entscheedend Roll an der Zucht, Migratioun a Wanter Liewensraim vun zéngdausende Millioune Waasservullen. Wéi och ëmmer, extensiv Landrecuperatiounsprojeten hunn zu engem Réckgang vun de Waasservogelpopulatiounen gefouert. D'chinesesch Regierung huet an de leschte Jore bedeitend Efforten an Investitiounen an der Küstefasslandkonservatioun gemaach, awer d'Effektivitéit vun dëse Moossnamen an all existent Lücken bleiwen onkloer.

D'Etude beliicht de Fortschrëtt an national-Niveau Conservatioun Gesetzgebung, Reglementer, an Aktioun Pläng, wéi och verbessert Politik Efficacitéit an Akteuren Engagement. Wéi och ëmmer, e puer dréngend Themen bestoe weider, besonnesch am Zesummenhang mat Habitatkonservatioun a Gestioun. Dozou gehéieren d'Restauratioun vun de Küstewaasser, d'Kontroll vun invasiven Arten wéi Spartina alterniflora, d'Gestioun vun der Ëmweltverschmotzung, an d'Verbesserung vun der kënschtlecher Liewensqualitéit.

D'Auteuren ënnersträichen d'Wichtegkeet vun der Ofsécherung vun natierleche Gezäite-Fiichtlanden an d'Verbesserung vun der Liewensqualitéit, besonnesch fir Küstewaasservullen, déi staark op intertidal Liewensraim vertrauen. Si recommandéiere regelméisseg Pollutant Iwwerwaachung, ëmweltfrëndlech wirtschaftlech Modeller, a Restriktiounen op Agrochemikalien an Antibiotike a Küstegebidder fir d'Auswierkunge vun der mënschlecher Aktivitéit ze reduzéieren a Mënsch-Vugel Konflikter unzegoen.

D'Zentralregierung vu China huet en ambitiéist Zil gesat fir d'invasiv Spartina laanscht d'Küst bis 2022 ze eliminéieren. Erausfuerderunge fir dëst Zil z'erreechen enthalen d'Moossmethoden fir regional Bedéngungen, d'Auswierkunge vum Projet op d'lokal Ëmwelt a Biodiversitéit ze reduzéieren an zukünfteg Spartina Re-invasioun ze verhënneren. Séier Liewensraum Restauratioun post-Spartina Ausradéiere ass entscheedend fir gëeegent Waasserbird Habitaten ze kreéieren.

D'Auteuren gleewen datt et Méiglechkeete gëtt fir d'Waasservogelkonservatioun an de Küstewaasserschutz a China weider ze verbesseren duerch evidenzbaséiert Entscheedungsprozess an Aktiounen. Wëssenschaftlech-baséiert Approche sinn néideg fir d'Erausfuerderungen unzegoen an d'laangfristeg Conservatioun vun de Küstwaasservullen an hiren Habitaten ze garantéieren.

Quellen:

Zhijun Ma et al., Achievements, Challenges, and Recommandations for waterbird Conservation in China's Coastal wetlands, Avian Research (2023).

KeAi Communications Co.