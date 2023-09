Ranatec fir Signalveraarbechtung Hardware fir Quadratkilometer Array Observatoire ze bauen

Ranatec, eng Duechtergesellschaft vun der Qamcom Grupp an e féierende Zouliwwerer vun Test- a Miessausrüstung fir RF a Mikrowellenapplikatiounen, gouf vun Qamcom Research and Technology ausgewielt fir déi fortgeschratt Signalveraarbechtungshardware fir de Square Kilometer Array Observatory (SKAO) ze bauen. De SKAO ass eng intergouvernementell Organisatioun déi schafft fir déi mächtegst Radioteleskope vun der Welt an Australien a Südafrika ze bauen.

D'SKAO-Teleskope gi fir verschidde Studien benotzt, dorënner d'Exploratioun vum fréien Universum, d'Bildung vu Stären a Galaxien, an d'Sich no extraterrestrescht Liewen. Dem Ranatec seng Roll am Projet wäert et sinn eng Rei vu Schlësselléisungen fir d'Teleskopen z'integréieren an ze ergänzen.

Dëse Rendez-vous ass eng bedeitend Erreeche fir Ranatec, well et net nëmmen hir Expertise am Signalmanagement weist, awer och hir Positioun als Fournisseur vu schlësselfäerdege Léisunge fir Entwécklung a Produktioun stäerkt. D'Zesummenaarbecht tëscht Ranatec a Qamcom Research and Technology wäert hir Fäegkeet weider verbesseren fir Iddien an Innovatiounen an real Léisungen ze maachen.

De Bengt Münter, Project Manager bei Qamcom, huet de Ranatec gelueft fir hiren Erfolleg bei der Liwwerung vun innovative Léisungen an hir Expertise bei der Fabrikatioun vun spezialiséiertem Test- a Miessausrüstung. Hien huet gesot datt dem Ranatec seng Bedeelegung integral wier fir de fortgeschratt digitaliséierte Feederempfängersystem fir de SKAO Projet ze montéieren an ze testen.

D'Qamcom SKAO Aufgab ass Deel vun enger méi breeder internationaler Zesummenaarbecht, déi bis 2027 verlängert. Qamcom ass verantwortlech fir Komponenten vun anere Fournisseuren an den Haaptsystem z'integréieren. De Projet beinhalt och Zesummenaarbecht mam Onsala Space Observatory an der Chalmers University of Technology, zwee féierende Spiller am Bau vun de SKAO Teleskope.

Ranatec betruecht dës Geleeënheet als eng eenzegaarteg Chance fir Wuesstum an eng Chance fir niewent visionäre Leader an der schwedescher Technologie a Raumfuerschung ze schaffen. D'Firma ass geéiert fir dëse prestigiéise Projet ausgewielt ze ginn a freet sech op den Erfolleg vum SKAO Observatoire bäizedroen.

