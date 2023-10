Penn State Fuerscher Entdeckt Komplex op Zell-zu-Zell Kräizungen

Fuerscher um Penn State College of Medicine hunn fortgeschratt Imaging Technike benotzt fir déi komplizéiert Aarbecht vu celluläre Verbindungen op verschiddene Niveauen ze studéieren. Ugedriwwe vun der Observatioun vu Krankheeten, kënnen dës Studie potenziell zu neie Behandlungen fir Patiente mat Hautkrankheeten, Kriibs, neurologesch Bedéngungen an aner Stéierungen féieren.

Leed vum Professer Andrew Kowalczyk, konzentréiert d'Team op selten Hautkrankheeten als Kontext fir d'Untersuchung vun der cellulärer Adhäsioun. D'Fäegkeet vun Zellen fir Stoffer ze verbannen an ze bilden ass entscheedend fir normal Tissue an Organfunktioun. Dem Kowalczyk säin Team, besteet aus Postdoctoral Geléiert, Graduéierter Studenten, Personal, Fakultéit an international Kollaborateuren, kombinéiert hir Expertise am Live Zell Imaging a Maschinn / Deep Léieren fir d'Geheimnisser vun Zellkontakten z'entdecken.

Eng vun hire rezenten Entdeckungen beinhalt d'Studie vun Desmosomen, vital cellulär Adhäsiounsstrukturen, déi an Organer wéi d'Haut an d'Häerz fonnt ginn. D'Fuerscher hunn eng komplex Formation tëscht Desmosomen an dem endoplasmatesche Retikulum (ER) opgedeckt, e membranöse System bannent Zellen involvéiert an Proteinfolden an Transport. Dës onerwaart Entdeckung baséiert op Observatioune vu rare Hautkrankheeten.

D'Team huet fortgeschratt Imaging Techniken benotzt, dorënner fluoreszent Etikettéierung a Live Zell Imaging, fir den ER-Desmosom Komplex ze visualiséieren. Si hunn och mam Janelia Research Campus zesummegeschafft fir fokusséiert Ionenstrahl-Scanning Elektronenmikroskopie (FIB-SEM) fir eng héichopléisend 3D Arrangement vum Komplex ze benotzen.

Maschinn Léieren huet eng bedeitend Roll an der Studie gespillt, wat d'Bildrestauratioun an d'Segmentéierung vun de Mikroskopiedaten erlaabt. Dës Technologie beschleunegt d'Bildveraarbechtung an huet detailléiert Renderinge vun der ER-Desmosom Associatioun gemaach.

Virleefeg Beweiser hindeit datt den ER-Desmosom Komplex als Stresssensor funktionéiere kann, reagéiert op Stéierungen vun Zellzellkontakten. Weider Studien ginn duerchgefouert fir ze entdecken wéi dëse strukturelle Komplex Zellen erméiglecht op mechanesch Reizen ze reagéieren.

Dës Fuerschung beliicht net nëmmen d'fundamental Biologie vun celluläre Verbindungen, mee beliicht och d'Potenzial fir medizinesch Innovatiounen an Zukunft. Andeems Dir Experten aus verschiddene wëssenschaftleche Disziplinnen zesummebréngt, ass de Penn State College of Medicine un der Spëtzt fir d'Intricacies vum Liewen op verschiddene Skalen z'entdecken.

