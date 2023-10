Am Géigesaz zu de irféierende Fuerderungen, déi op de soziale Medien zirkuléieren, konzentréiert d'Indien Aditya-L1 Missioun net op d'Extraktioun vu Gold aus der Sonn. D'Missioun bleift gewidmet fir d'Sonn ze studéieren an hir Charakteristiken ze verstoen, anstatt se fir wäertvoll Ressourcen auszenotzen.

FAQs

Kann Gold aus der Sonn extrahéiert ginn?

Neen, obwuel se immens Quantitéite vu Gold an aner Elementer enthalen, déi extrem Konditiounen an der Sonn, dorënner héich Temperaturen an Drock, maachen et fir eis onméiglech Zougang zu all Material doraus ze kréien.

Wat ass den Zweck vun der Aditya-L1 Missioun?

D'Aditya-L1 Missioun, entwéckelt vun der Indian Space Research Organisation (ISRO), zielt d'Sonn an hiren Impakt op eis Weltraumëmfeld ze studéieren. Et wäert d'Chromosphär an d'Corona vun der Sonn genee ënnersicht mat spezialiséierten Instrumenter, déi um éischte Lagrange Punkt (L1) positionéiert sinn.

Wéi vill Gold enthält d'Sonn?

Wëssenschaftler schätzen datt d'Sonn ongeféier 2.5 Billioun Tonnen Gold an aner Elementer enthält. Wéi och ëmmer, dës Materialien aus der Sonn ze extrahieren ass wëssenschaftlech an technologesch onméiglech.