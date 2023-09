Aktiv Operatiounen ënnerwee no Entdeckung vun asiatesch Hornets op Teesside

Bedenken wuessen iwwer d'Präsenz vun asiateschen Hornets, och bekannt als giel Been Hornets, op Teesside. Dës invasiv Raubdéieren sinn an de leschte Jore méi dacks gesi ginn a stellen eng bedeitend Gefor fir Hunnegbienen a Biodiversitéit. D'National Bee Unit (NBU) huet eng schaarf Erhéijung vun der Zuel vun de fonnte Nester dëst Joer gemellt, mat 54 scho entdeckt.

Eng bestätegt Siicht vun engem asiatesche Hornet zu Yarm huet eng Sich gefrot, déi zu der Entdeckung vun engem Nascht bei de Floss Tees gefouert huet. Pläng sinn elo op der Plaz fir d'Nascht d'nächst Woch ze zerstéieren an ze entfernen als Deel vun Efforten fir Pollinatoren, besonnesch Hunnegbienen, vun der Dezimatioun ze schützen. D'British Beekeepers Association (BBKA) mécht aktiv Sensibiliséierung vun den Hornets an hiren potenziellen Impakt op lokal Ökosystemer.

Eng aner Siicht gouf am Egglescliffe Beräich gemellt, bei Wasdale Drive, am September 20. Dëst Gebitt gëtt enk iwwerwaacht fir weider Aktivitéit. D'Cleveland Beekeepers Association huet reegelméisseg Updates iwwer d'Situatioun zur Verfügung gestallt, a bestätegt datt eng Equipe vu Bee-Inspekteren d'Nascht e Freideg erfollegräich lokaliséiert huet.

Wärend d'Hornets haaptsächlech op Teesside fonnt goufen, goufen et och an aneren Deeler vu Groussbritannien Siicht. Am Abrëll goufen d'Sightings am Northumberland gemellt, an am September gouf et e glafwierdeg Bericht vum Hull. D'Iwwerwaachungsefforte lafen an dëse Beräicher fir d'Ausmooss vun der Präsenz vun der Hornet a potenziell Bedrohung ze bewäerten.

Asiatesch Hornets, déi ursprénglech aus Asien kommen, hunn ugefaang duerch Europa ze verbreeden an 2004. Hir Arrivée zu Groussbritannien gouf fir d'éischt am spéiden 2016 bemierkt, ugefaange mat de Kanalinselen a schlussendlech de Wee a Südengland maachen. Dës Hornets si fäeg Leit mat Allergien duerch een eenzegen Stéck ëmzebréngen a kënne bis zu 50 Bienen pro Dag iessen, wat e wesentleche Risiko fir d'mënschlech Gesondheet an d'Biodiversitéit ausstellt.

