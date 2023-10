Fuerscher vu Ludwig Oxford hunn eng bedeitend Entdeckung iwwer de Mikrophthalmie-assoziéierten Transkriptiounsfaktor (MITF) gemaach a wéi et seng Zilgenen reguléiert. MITF spillt eng kritesch Roll an der Entwécklung vu Pigmentzellen an ass och mat Melanom assoziéiert, eng Zort Hautkriibs. D'Resultater vun dëser Etude, publizéiert an Nature Communications, weisen Schlëssel Abléck an d'Mechanismen hannert MITF d'Kontroll iwwer Genausdrock.

D'Fuerscher, gefouert vum Pakavarin Louphrasitthiphol a Colin Goding, hunn festgestallt datt d'Acetylatioun vun engem spezifesche Lysinreschter, K206, d'MITF seng Fäegkeet hemmt fir un DNA Elementer ze binden, déi mat Differenzéierung verbonne sinn. Acetylatioun verännert dem MITF seng DNA-bindende Virléiften andeems d'Proteine ​​CBP/p300 geännert gëtt. Dës Entdeckung bitt wäertvoll Abléck an d'Pathologie vum Waardenburg Syndrom, eng genetesch Stéierung charakteriséiert duerch Pigmentéierungsfehler, déi mat enger Mutatioun am K206 assoziéiert ass.

Eng aner bemierkenswäert Observatioun aus der Studie ass datt iwwer 40% vun de MITF Molekülle am Kär enk un DNA gebonnen bleiwen, mat verlängerten Residenzzäiten vun iwwer 100 Sekonnen. Dës verlängert Bindungsdauer hindeit datt MITF eng Roll bei der Grënnung an Erhalen vun spezifesche Chromatinstrukturen an Melanocyten kann hunn, ähnlech wéi aner Transkriptiounsregulatorer, déi an der Chromatinorganisatioun involvéiert sinn.

D'Mechanismen ze verstoen déi dem MITF seng Zilselektivitéit an d'DNA Bindung reguléieren ass entscheedend fir d'Entwécklung vu Melanom ze verstoen an zukünfteg therapeutesch Strategien ze guidéieren. Weider Fuerschung an dësem Beräich kann sech fokusséieren op déi präzis molekulare Interaktiounen, déi an der MITF DNA Bindung an Acetylatioun involvéiert sinn, z'ënnersichen, wéi och de Bäitrag vun anere Faktoren zu senger Zilselektivitéit z'ënnersichen. Esou Wëssen kéint de Wee fir geziilte Interventiounen an der Melanombehandlung, wéi och aner Krankheeten am Zesummenhang mat der Pigmentzellentwécklung.

Quelle: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41793-7