Spannend Schwaarz Lächer räissen ëmginn Gasdisken, Erklärung vum dramateschen Verhalen vu Quasaren

Fuerscher vun der Northwestern University hunn 3D Simulatioune mat héijer Opléisung gemaach, déi verroden wéi d'Spinnende schwaarz Lächer d'Ëmgéigend Raumzäit ausernee räissen, wat zu der gewaltsam Zerstéierung vu Gasscheiwen, bekannt als Accretion Disks, resultéiert. Dëst Phänomen huet e wesentlechen Impakt op d'Behuele vun e puer vun den hellsten Objeten um Nuetshimmel, wéi Quasaren.

An de Simulatiounen hunn d'Fuerscher festgestallt datt den banneschten Rank vun der Akkretiounsscheif fir d'éischt vum schwaarze Lach verschlësselt gëtt, an hannert engem Spalt hannerlooss. Debris vun der äusseren Ënnerdisk spillt dann an d'Lück, fëllt se op, an de Prozess widderhëlt sech. Iwwerraschend geschitt dësen Iess-Refill-Eat-Zyklus bannent Méint, vill méi séier wéi virdru geduecht.

Dës Entdeckung hëlleft déi drastesch Variatiounen z'erklären, déi a Quasaren observéiert ginn, déi gegleeft ginn aus der Interaktioun tëscht schwaarze Lächer an hire gasgefëllte Akkretiounsscheiwen entstinn. Klassesch Accretion Scheif Theorie hat Schwieregkeeten déi séier Ännerungen ze erklären, déi a Quasaren observéiert goufen, awer d'Simulatioune bidden eng potenziell Erklärung. D'Hellegkeet an d'Dämmung vu Quasaren sinn konsequent mat der Zerstéierung vum banneschten Deel vun der Akkretiounsscheif.

Bis elo hunn d'Fuerscher ugeholl datt Akkretiounsscheiwen uerdentlech a mat der Rotatioun vum schwaarze Lach ausgeriicht sinn. Wéi och ëmmer, d'Simulatioune suggeréieren datt dës Disken tatsächlech vill méi turbulent a messy sinn. D'Gasdynamik, d'Magnéitfelder an d'allgemeng Relativitéitstheorie spillen eng entscheedend Roll am Verhalen vun der Akkretiounsscheif.

D'Simulatioune weisen datt de dréiende schwaarze Lach säi Frame-Drëgeffekt d'ganz Scheif wackelt, ähnlech wéi e Gyroskop. Dëst verdréit d'Scheif, wat zu Kollisiounen tëscht Gaspartikelen an d'Schafung vun helle Schocken féiert, déi Material op dat schwaarzt Lach dréien. Eventuell brécht déi bannescht Regioun vun der Disk aus dem Rescht of, wat zu der onofhängeger Evolutioun vun Subdisks resultéiert.

D'Tréineregioun, wou déi bannenzeg a baussenzeg Ënnerdiskussiounen trennen, ass wou d'Fütterungsfrenzy ufänkt. D'Rotatioun vum schwaarze Lach konkurréiert mat der Reibung an den Drock an der Scheif, wat doduerch datt déi bannenzeg a baussenzeg Scheiwen kollidéieren. Déi baussenzeg Scheif raséiert Schichten vun der banneschten Scheif of, dréckt se no bannen. D'Schwéierkraaft vum schwaarze Lach zitt dann Gas aus der äusserer Regioun fir déi bannenzeg Regioun opzefëllen.

Dëst neit Verständnis vun der Dynamik vun Akkretiounsscheiwen a schwaarze Lächer beliicht d'Behuele vu Quasaren, besonnesch Quasaren mat Verännerungen, déi schéngen iwwer kuerz Zäitperioden un an auszeschalten. Déi séier Iessen-Refill-Iessen Zyklen, déi an de Simulatioune observéiert goufen, passen mat de méi séier Verännerungen an dëse Quasaren.

Weider Fuerschung iwwer dat komplext Verhalen vu schwaarze Lächer an hir Akkretiounsscheiwen hëlleft den Astronomen déi extremsten Objeten a Phänomener vum Universum besser ze verstoen.

