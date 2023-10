Nanophotonic Elektronen Acceleratoren: Miniaturiséierende Partikelbeschleuniger

E Team vu Fuerscher huet bedeitend Fortschrëtter fir d'Miniaturiséierung vu Partikelbeschleuniger gemaach andeems se nanophotonesch Elektronebeschleuniger entwéckelen. Dës nei Beschleuniger, déi d'Gréisst vun engem Computerchip sinn, benotze Laser fir séier d'Geschwindegkeet vun Elektronen ze erhéijen. Déi erfollegräich Beschleunegung vun Elektronen mat engem Nano-Apparat bréngt eis méi no un d'Méiglechkeet vun der direkter interner Radiotherapie mat der Benotzung vun Endoskopen an der Zukunft.

Partikelbeschleuniger si wesentlech Tools a verschiddenen Industrien, Fuerschungsberäicher, an de medizinesche Secteur. Wéi och ëmmer, dës Maschinnen sinn typesch grouss a erfuerderen e wesentleche Betrag u Plaz. D'Benotzung vu Laser-baséiert Beschleunegung an enger photonescher Nanostruktur bitt eng mikroskopesch Alternativ, déi d'Käschte an d'Apparatgréissten staark reduzéiere kann.

Bis elo gouf et keng schlussendlech Beweiser vu wesentlechen Energiegewënn an nanophotoneschen Elektronebeschleuniger. Wéi och ëmmer, en Team vu Laserphysiker vun der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) huet den éischten nanophotoneschen Elektronebeschleuniger erfollegräich demonstréiert. Dës Erreeche ass mat engem ähnlechen Duerchbroch vu Kollegen op der Stanford University zesummegefall.

Dës nanophotonesch Beschleuniger sinn onheemlech kleng, mat Strukturen déi nëmmen e puer Nanometer an der Gréisst moossen. D'Fuerscher konnten d'Elektronen an dëse Strukturen moossbar beschleunegen mat ultrashort Laserimpulsen. Och wann dëst wéi eng bescheiden Erreeche ka schéngen, ass et e bedeitende Meilesteen am Feld vun der Beschleunigerphysik.

D'ultimativ Zil ass d'Energiegewënn an den Elektronenstroum weider ze erhéijen fir Partikelbeschleuniger op engem Chip ze maachen gëeegent fir medizinesch Uwendungen. Fir dëst z'erreechen, mussen d'Fuerscher d'Strukturen ausbauen oder verschidde Kanäl niewentenee setzen.

D'Kollege vun der Stanford University schaffen och un der Realisatioun vum "Accelerator on a Chip" an Zesummenaarbecht mat der FAU Team. De gemeinsame Effort gëtt vun der Gordon a Betty Moore Foundation finanzéiert.

