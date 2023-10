E revolutionären Duerchbroch: DeepMB erméiglecht Echtzäit, héichqualitativ optoakustesch Imaging

By

D'Fuerscher hunn eng banebriechend Entdeckung am Gebitt vun der medizinescher Imaging gemaach, déi laangjäreg Erausfuerderung adresséiert fir qualitativ héichwäerteg Biller séier mat multispektral optoakustesch Tomographie (MSOT) ze kréien. MSOT ass eng modernste Technologie déi d'Potenzial huet fir verschidde Krankheeten wéi Brustkrebs a Muskeldystrophie ze diagnostizéieren an ze evaluéieren. Wéi och ëmmer, déi Zäitopwänneg Veraarbechtung déi néideg ass fir detailléiert Biller ze generéieren huet seng klinesch Utilitéit limitéiert.

Fir dës Erausfuerderung ze iwwerwannen, hunn d'Fuerscher DeepMB entwéckelt, en Deep-Learning Kader deen Echtzäit, héichqualitativ optoakustesch Imaging erméiglecht. DeepMB iwwerbréckt de Gruef tëscht der Geschwindegkeet vun der Echtzäit Imaging an der Bildqualitéit, déi duerch modellbaséiert Rekonstruktioun erreecht gëtt. Et erreecht dëst andeems se modellbaséiert Rekonstruktioun representéiert mat engem déif neurale Netzwierk.

Wat DeepMB ënnerscheet ass seng beandrockend Leeschtung. Duerch d'Ausbildung vum System op synthetiséierte optoakustesch Signaler a Buedem-Wourecht Biller erstallt duerch modellbaséiert Rekonstruktioun, hunn d'Fuerscher eng korrekt optoakustesch Bildrekonstruktioun an nëmmen 31 Millisekonnen pro Bild erreecht. Dëst ass ongeféier 1000 Mol méi séier wéi modernsten Algorithmen, wärend quasi kee Verloscht vun der Bildqualitéit behalen, wéi bestätegt duerch qualitativ a quantitativ Evaluatioune vun engem diversen Dataset vun in vivo Biller.

D'Implikatioune vun DeepMB sinn déif. Et versprécht Kliniker en direkten Zougang zu héichqualitativen MSOT Biller ze bidden onofhängeg vum Zoustand vum Patient oder dem Gebitt vum Kierper dat gescannt gëtt. Dësen Duerchbroch mécht d'Méiglechkeet op fir héichopléisend, multispektral Kontrastbildung duerch handheld optoakustesch Tomographie zu engem Routine Deel vun der klinescher Praxis ze ginn. Et huet d'Potenzial fir medizinesch Studien a Patientefleeg ze transforméieren andeems d'Gesondheetsspezialisten mat engem mächtege Tool equipéiert fir méi genee Diagnosen ze maachen an eng super Betreiung ze bidden.

Als Conclusioun representéiert DeepMB e wesentleche Fortschrëtt an der optoakustescher Imaging. Seng Villsäitegkeet erstreckt sech iwwer MSOT op aner Imaging Modalitéite wéi Ultraschall, Röntgen, a Magnéitesch Resonanz Imaging. Wéi DeepMB sech weider entwéckelt, huet et d'Potenzial fir en Ecksteen vun der moderner medizinescher Imaging ze ginn, qualitativ héichwäerteg Resultater mat eemolegen Geschwindegkeeten ze liwweren an d'Feld fir de besseren ze revolutionéieren.

