Bulk akustesch Resonatoren erméiglechen präzis Messung vun der akustescher Energie

Fuerscher vun der Harvard University an der Purdue University hunn eng Strategie entwéckelt fir Siliziumvakanzen an bulk akustesch Resonatoren aus 4H Siliziumcarbid (SiC) ze kontrolléieren an auszeliesen. Dës Resonatoren, déi akustesch Wellen verstäerken oder filteren, hu verschidden Uwendungen dorënner RF Telekommunikatioun a Quantetechnologien. Wéi och ëmmer, déi akustesch Energie déi an der Zäit gespäichert ass präzis ze moossen war eng Erausfuerderung. D'Strategie vun de Fuerscher beinhalt d'Ofstëmmen vun de Frequenzen, déi duerch Mängel am Resonator absorbéiert oder verstäerkt ginn. Si hunn en Apparat benotzt deen e lateralen Overtone Bulk Akustesch Resonator (LOBAR) genannt gëtt, aus 4H SiC, fir d'Spin-akustesch Kontroll vu Silizium Vakanzen ze demonstréieren. Si hunn eng Frequenz Spektrum Analyse gemaach an optesch Auslesung benotzt fir de Resonanzmodus vum Apparat ze visualiséieren. Déi net-invasiv Messung erlaabt eng präzis Charakteriséierung vun den akusteschen Eegeschafte vu mikroelektromechanesche Systemer. Dës Fuerschung mécht nei Méiglechkeeten op fir zouverlässeg an héich performant Signalveraarbechtungsapparater ze fabrizéieren.

Bulk akustesch Resonatore si Strukturen déi akustesch Wellen verstäerken oder filteren an Uwendungen an RF Telekommunikatioun a Quantetechnologien hunn.

Quelle: Nature Electronics (DOI: 10.1038/s41928-023-01029-4)