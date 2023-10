E Sneak Peek op déi nächst Generatioun ganz grouss Array's nei Antennen

Den National Radio Astronomy Observatory (NRAO) huet e Prototyp Radioteleskopantenne fir seng nächst Generatioun Very Large Array (ngVLA) opgedeckt. D'Enthüllung war an engem Workshop am Max Planck Institut fir Mathematik an de Wëssenschaften zu Leipzig, Däitschland.

De Prototyp huet en 18 Meter Plateau aus 76 individuellen Aluminiumplacke. Den eenzegaartegen Design vum Geriicht erlaabt et extrem Konditiounen wéi Temperaturännerungen, Wand a Schwéierkraaft ze widderstoen, wärend seng präzis Form behalen. Et besteet aus 724 Stécker, déi mat 2,500 Schrauwen zesummegehale ginn a waacht 43 Tonnen. Den Design kann einfach op verschiddene Plazen weltwäit transportéiert a montéiert ginn.

D'Entdeckung kënnt nodeems d'Associated Universities, Inc. Zousätzlech krut mtex Antenne Technologie, d'Firma hannert dem Prototyp, e $ 21 Millioun Subventioun vum New Mexico Local Economic Development Act (LEDA) fir d'Entwécklung vun enger neier Ariichtung zu Albuquerque.

Den ngVLA ersetzt den aktuellen Jansky Very Large Array (VLA) zu Socorro, New Mexico. Et besteet aus 244 Platen, déi all 18 Meter moossen, a wäerten 10 Mol d'Sensibilitéit vu sengem Virgänger hunn. De Bau vun der ngVLA ass geplangt am Joer 2026 unzefänken, mat virleefegen Observatioune geplangt fir 2029 a voll wëssenschaftlech Operatiounen déi am Joer 2035 starten.

Dem ngVLA seng Schlësselwëssenschaftsziler enthalen d'Studie vun der Äerdgréisst Exoplanéit, d'Astrobiologie an d'Astrochemie vun exoplanetaresche Systemer, d'Bildung an d'Evolutioun vu fréie Galaxien, galakteschen Zentrumpulsaren, an supermassive schwaarze Lächer.

De Jansky VLA, bekannt fir seng Erscheinung am Film "Contact", huet eng bedeitend Geschicht an der banebriechend Radioastronomiefuerschung zënter senger Aweiung am 1980. Et huet zu der Studie vu verschiddenen Himmelsobjekter a Phänomener bäigedroen, dorënner Äis um Merkur, supermassiv schwaarz Lächer, Mikroquasaren, Einstein Réng, Gammastrahlenausbréch, Supernovaen, an eng Onmass Stären a Planéiten am ganzen Universum.

Quell: Universe Today