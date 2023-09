Expansiounsmikroskopie: Fortschrëtter vun der Opléisung vu Liichtmikroskopen

Mikroskope mat Glaslënsen a Liicht sinn e Grondsteen vun der Laboratoirefuerschung zënter Jorhonnerte. Och wa méi mächteg Apparater wéi Elektronenmikroskope existéieren, maachen hir héich Käschten an Ënnerhaltfuerderunge se onpraktesch fir déi meescht Laboe. Als Resultat sinn konfokal Mikroskope, déi Liicht a Lënse benotze fir Objeten ze vergréisseren, d'Go-to-Optioun fir vill Fuerscher. Wéi och ëmmer, dës Mikroskope stellen Aschränkungen wann et drëm geet Objekter no der Wellelängt vum benotzte Liicht ze léisen, wat zu Bildverzerrung duerch Diffraktioun féiert.

Mikroorganismen wéi Bakterien, Pilze a Viren falen an dësem Gréisstberäich, stellen Erausfuerderunge fir Mikrobiologen a Pathologen déi se sichen ze studéieren an ze diagnostizéieren. Fir dës Hindernisser ze iwwerwannen, ass d'Technik vun der Expansiounsmikroskopie an de leschten aacht Joer entstanen, wat d'Fuerscher et erméiglecht d'Resolutioun vu konventionelle Mikroskopen ze verbesseren andeems d'Gréisst vun de beobachtete Mikroben erweidert gëtt.

Expansiounsmikroskopie benotzt e Polyelektrolyt-Hydrogel fir Proben auszebauen. Dës Gele sinn héich absorbéierend a schwellen wann Waasser dobäigesat gëtt. D'Proben, dorënner spezifesch Biomoleküle wéi Proteinen, sinn an dëser Gel Matrix verankert. Wéi de Gel schwëllt, ginn d'Proben bis zu véierfach erweidert, wat d'Verzerrung eliminéiert, déi duerch Diffraktioun verursaacht gëtt.

Wéi och ëmmer, Expansiounsmikroskopie begéint Schwieregkeeten fir eenheetlech Expansioun vu Proben ze garantéieren. D'Präsenz vun Zellmaueren a ville Mikroben verhënnert d'Expansioun, zesumme mat der Bedierfnes fir spezifesch Verankerungsschrëtt fir all Biomolekül, wat de Prozess Aarbechtsintensiv a restriktiv mécht wat d'Probetypen ugeet, déi ausgebaut kënne ginn.

Am Juni 2023 huet en Team vu Biotech Fuerscher gefouert vum Yongxin Zhao op der Carnegie Mellon Universitéit eng nei Expansiounsmikroskopie Plattform mam Numm µMagnify entwéckelt. Dës Plattform huet en Hydrogel benotzt, deen universal Biomoleküle uechter d'Gel Matrix bindt, wat zu enger méi eenheetlecher Expansioun vu Proben resultéiert an d'Gamme vun Organismen a Stoffer verlängert, déi observéiert kënne ginn. Trotzdem sinn zwee Erausfuerderunge bestoe bliwwen: den Zellmauerproblem an d'Fäegkeet fir spezifesch Strukturen ze markéieren an z'identifizéieren.

Fir d'Zellmauerthema unzegoen, hunn d'Fuerscher Wärmebehandlung mat engem Cocktail vun Zellmauer-Verdauungsenzymen kombinéiert, fir eng erfollegräich Expansioun vu ville Pathogenen an infizéierte Stoffer z'erreechen, dorënner robust bakteriell a Pilzbiofilmer.

Déi aner Erausfuerderung beinhalt d'Etikettéiere vu Proteinen fir Schlësselstrukturen oder Proteinen an den Zellen ënner Observatioun z'identifizéieren. Fluoreszent Etikettéiere gëtt allgemeng benotzt, awer traditionell erlaabt nëmmen eng limitéiert Zuel vu Faarwen wéinst iwwerlappende Wellelängten. Wéi och ëmmer, dem Zhao seng Team huet eng Spülen-a-Widderhuelungs Approche entwéckelt, wat e puer Ronnen vun der Etikettéierung an enger eenzeger Probe erméiglecht. Dëst kombinéiert mat der verstäerkter Bildexpansioun erlaabt d'Visualiséierung vu multiple Proteininteraktiounen a Strukturen am 3D.

Den µMagnify System bitt eng kosteneffektiv an einfach Léisung fir d'Kraaft a Villsäitegkeet vun existente konfokale Mikroskopen ze verbesseren. Mat geschätzte Käschte vun $ 10 US Dollar pro Probe kënnen Laboe weltwäit dës Technik adoptéieren. A Ressource-limitéierte Regiounen mat enger héijer Prävalenz vu mikrobielle Pathogenen, wéi Sub-Sahara Afrika a Südostasien, huet de System e grousst Potenzial. D'Fuerscher hunn souguer e virtuelle Realitéit Programm mam Numm ExMicroVR entwéckelt fir d'Visualiséierung vun Daten, déi kollaborativ Fuerschung tëscht verschidde Fuerscher op der selwechter Probe erliichtert.

