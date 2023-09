Gëtt et en néngte Planéit an eisem Sonnesystem verstoppt?

Interessant Beweiser sinn entstanen fir d'Existenz vun engem néngten Planéit an eisem Sonnesystem, laut enger Studie publizéiert am The Astronomical Journal. D'Zeitung entdeckt déi komesch Ëmlafbunne vun Objeten an der wäiter Kuipergurt, enger disc-förmlecher Regioun hannert dem Neptun, deen Heem fir Zwergplanéiten a vill Trans-Neptunian Objekter (TNOs) ass. Wärend et virdru Fuerderungen iwwer d'Existenz vun engem néngten Planéit gouf baséiert op Observatioune vun TNOs wéi Sedna, presentéiert dës nei Fuerschung eng aner Perspektiv.

D'Etude suggeréiert datt dem Sedna seng héich exzentresch a verlängert Ëmlafbunn, nieft de schréie Bunnen vun aneren TNOs, duerch d'Präsenz vun engem Äerd-Gréisst Planéit erkläert ka ginn. Computersimulatioune weisen datt dësen hypothetesche Planéit 1.5-3 Mol d'Mass vun der Äerd muss sinn an 250-500 Mol d'Distanz tëscht der Äerd an der Sonn läit. Seng Ëmlafbunn wier och ëm 30° zum Plang vum Sonnesystem geneigt, e Phänomen deen als "Kuiperbelt Planet Szenario" bezeechent gëtt.

D'Entdeckung vun engem Äerd-Gréisst Planéit am baussenzege Sonnesystem hätt déifgräifend Implikatioune fir planetaresch Wëssenschaft. Et géif eng nei Bewäertung vun der Definitioun vun engem Planéit erfuerderen, potenziell eng nei Klass vu Planéiten opzebauen. Ausserdeem, Theorie vun der Sonnesystembildung an der Planéitentwécklung brauche Revisioun.

D'Theorie kann getest ginn andeems Dir no engem Stärekoup vun TNOs op ongeféier 150 Mol d'Distanz tëscht der Äerd an der Sonn sicht. D'Detektioun vun esou Objete géif als Beweis fir d'Existenz vum néngten Planéit déngen. Och d'Entdeckung vun e puer neien TNOs kéint eist Verständnis vun der Origine vum Sonnesystem revolutionéieren.

Als Ofschloss, d'Méiglechkeet vun engem néngten Planéit an eisem Sonnesystem stellt eng spannend Avenue fir weider Exploratioun an Neievaluatioun vun eisem Wëssen iwwer de baussenzege Beräicher vun eisem Himmelskierper Noperschaft.

