Eng méi sécher Alternativ zu Käerzen: Käerzenhirstellung Lampen

Wann Dir d'Ambiance an den Doft vu Käerzen genéisst, awer besuergt sidd iwwer d'Loftverschmotzung, déi se verursaache kënnen, betruecht Iech an eng Käerzewiermer Lampe ze investéieren. Am Géigesaz zu traditionelle Käerzen, déi Verschmotzung an d'Loft verbrennen an entloossen, erhëtzen d'Käerzwiermer Luuchten de Wachs fir säin Doft mat manner Verschmotzung an null Brandrisiko ze befreien.

Verbrenne Käerzen, egal ob parfüméiert oder net parfuméiert, kënne Partikelmaterial a Kuelemonoxid produzéieren, souwéi flüchteg organesch Verbindungen (VOCs). Dës VOCs kënnen zu verschiddenen Gesondheetsprobleemer féieren wéi Iwwelzegkeet, Schwindel, Middegkeet, Kappwéi, an Atmungsirritatiounen. A verschiddene Fäll kënnen fein Partikelmaterial vu Käerzen souguer an de Bluttkrees kommen an d'Häerz beaflossen.

Wärend eng Studie, déi am Joer 2014 gemaach gouf, ofgeschloss huet datt parfüméierter Käerzen keng bekannte Gesondheetsrisiken ënner normale Bedéngungen stellen, ass et ëmmer nach recommandéiert hir Benotzung ze limitéieren. Eng Käerzewärmerlampe bitt eng méi sécher Optioun andeems d'Wachs schmëlzen an den Doft fräigeloossen ouni datt et eng oppe Flam brauch. Obwuel Käerzenhirstellung Luuchten nach VOCs emittéieren, produzéiere se manner Partikelen a manner Kuelemonoxid am Verglach zu Brennen Käerzen.

Fir potenziell negativ Auswierkunge weider ze minimiséieren, gëtt proposéiert eng Fënster opzemaachen wärend Dir eng Käerzenhirstellung benotzt fir d'Belëftung ze verbesseren. Andeems Dir eng Käerzewiermer Lampe benotzt, kënnt Dir de Geroch vun Äre Liiblings Käerzen genéissen, während Dir déi verbonne Gesondheetsrisiken reduzéiert.

Et gi verschidde Käerzewiermer Luuchten um Maart verfügbar, jidderee bitt eenzegaarteg Features an Designen. E puer populär Optiounen enthalen:

Funistree Black Candle Warmer Lamp: Dës raffinéiert Lampe huet sanft Hëtzt fir Wax ze schmëlzen an de Geroch ze befreien. Et huet e justierbaren Hals fir verschidde Gréisste vu Käerzebecher opzehuelen. Habitu Candle Warmer Lamp: Gemaach vun enger kanadescher Firma, dës Lampe ass verfügbar mat engem schwaarzen oder wäisse Lampe Schiet. Et huet en justierbaren Hals an e programméierbare Timer fir automatesch Ausschaltung. Liknapho Vintage Candle Warmer Lamp: Mat engem vintage Look an engem Mëllechglas Schiet Globus, kann dës Lampe Käerzen bis zu 13 Zoll an der Héicht ophuelen. Et huet och eng Timer Funktioun fir personaliséiert Notzung. Light It Upp Finds Candle Warmer Lamp: Dës Messinglampe ass e versatile Aussoe Stéck dat souwuel als Akzentlicht wéi och als Käerzenwiermer benotzt ka ginn. Et kënnt zu engem méi héije Präispunkt awer ass héich gelueft fir säin Design. Living With Candella Candle Warmer Lamp: Mat engem minimalisteschen Design a mattegrau, huet dës Lampe en justierbaren Hals, programméierbare Timer, a gëtt vun engem klenge Geschäft a Kanada geschéckt.

D'Investitioun an eng Käerzewärmerlampe erlaabt Iech déi berouegend Ambiance an de Geroch vu Käerzen ze genéissen, wärend déi potenziell Gesondheetsrisiken, déi mam Verbrenne verbonne sinn, miniméiert. Maacht e méi séchere Choix a verbessert Är Käerzenfahrung mat enger Käerzewiermer Lampe.

Definitiounen:

Partikelmaterial: Kleng Partikelen an der Loft suspendéiert déi schiedlech kënne sinn wann se inhaléiert

Kuelemonoxid: E faarwege Gerochlosen Gas dee gëfteg ka sinn wann se an héije Konzentratioune ootmen

Volatile Organic Compounds (VOCs): Chemikalien déi liicht bei Raumtemperatur an d'Loft verdampen, potenziell Gesondheetsproblemer verursaachen

Peer-reviewed Etude: Eng Etude déi vun Experten am Feld evaluéiert an iwwerpréift gëtt ier se publizéiert gëtt

Quellen:

Health Canada's Water and Air Quality Bureau (Biolog Francis Lavoie)

Den originelle Artikel, "A Safer Alternative to Candles: Candle Warmer Lamps", huet keng spezifesch Quell URL.