En Erstaunlech Himmels Event: Déi Annular Sonnendäischtert

Eng annular Sonnendäischtert soll de 14. Oktober stattfannen, a schaaft en atemberaubende Spektakel fir Observateuren an Nord-, Zentral- a Südamerika. Dëst Himmelsphänomen bitt eng selten Geleeënheet fir Wëssenschaftler déi komplizéiert Dynamik vum Sonnesystem ze studéieren. De Peg Luce, den handelen Direkter vun der Heliophysik Divisioun am NASA Sëtz, beschreift et als "d'Awe an d'Wonner fir e schéine Ring vu Feierdäischtert ze gesinn."

De Begrëff "Ring vu Feier" bezitt sech op d'Erscheinung vun annular Sonnendäischtert. Am Géigesaz zu totaler Sonnendäischtert läit de Mound während enger annularer Sonnendäischtert um wäitste Punkt a senger Ëmlafbunn vun der Äerd, sou datt en d'Sonn net komplett blockéiere kann. Amplaz bilden d'Feierliicht vun der Sonn e Rank ronderëm de Schied vum Mound, wat e markant visuellen Effekt erstellt.

D'annulär Sonnendäischtert fänkt um 9:13 Auer PT an den USA un, vun der Oregon Küst unzefänken an op d'Texas Golfküst duerchkreest. Et wäert siichtbar sinn a Staaten wéi Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, Kalifornien, Idaho, Colorado, an Arizona. D'Däischtert gëtt um 12:03 pm CT ofgeschloss.

Nodeem d'USA verlooss hunn, wäert d'Däischtert hir Rees iwwer Mexiko, Belize, Honduras, Panama a Kolumbien weidergoen ier se säin Endpunkt virun der Atlantik Küst vu Südamerika zu Natal, Brasilien erreecht.

Fir déi, déi d'Däischtert net direkt kënnen Zeien, wäert d'NASA e Livestream vun der Manifestatioun ubidden, mat Vue vu verschiddene Plazen an den USA.

Wärend der annularer Sonnendäischtert wäerten d'Beobachter e puer Phasen vum Event Zeien. Am Ufank kënnt eng hallefaarteg deelweis Sonnendäischtert op, wéi de Mound virun der Sonn ufänkt ze passéieren. Ongeféier eng Stonn an 20 Minutte méi spéit wäert de Mound direkt mat der Sonn ausriichten, sou datt de Feierring entsteet, och als Annularitéit bekannt. Ofhängeg vun der Plaz vum Beobachter dauert dës Phase tëscht enger a fënnef Minutten. Den Himmel gëtt méi däischter, obschonn net esou däischter wéi bei enger totaler Sonnendäischtert, an Déiere kënnen Verhalen typesch fir Dämmerung weisen.

Fir déi annular Sonnendäischtert sécher ze beobachten, ass et entscheedend fir zertifizéiert Sonnendäischtertbrëller oder Handheld Solar Viewer ze benotzen. Gewéinleche Sonnebrëller oder optesch Geräter wéi Kameraen, Teleskopen oder Spektiven bidden net adäquate Schutz a kënnen nach ëmmer schiedlech Sonnestrahlen an d'Aen erreechen.

Dëst Himmelsevenement ass e seltenen Optriede, an déi nächst annular Sonnendäischtert an dëser Regioun wäert net geschéien bis 2046. Also, gitt sécher déi néideg Virsiichtsmoossnamen ze huelen an dëst beandrockend Phänomen sécher ze gesinn.

