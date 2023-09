Wëssenschaftler Entdeckt Gen dat Wuesstem vun Root Hoer dréit

Fuerscher vun der Washington State University hunn e Gen genannt "BUZZ" identifizéiert, deen eng entscheedend Roll am Wuesstum vu Wuerzelhaeren a Planzen spillt. Roothoer, déi sech anescht entwéckelen wéi aner Planzenzelltypen, si wichteg fir d'Nährstoffaufnahme an d'Waasserabsorption. D'Etude suggeréiert och datt de Gen involvéiert ka sinn wéi Planzen Nitrater lokaliséieren an benotzen, eng vital Quell vu Stickstoff fir Planzenwuesstem.

D'Entwécklung vu Roothoer geschitt an zwou Etappen: Zell-Schicksal Bestëmmung a Wuesstum. Epidermalzellen kënnen entweder typesch Epidermalzellen ginn oder sech an Roothaarzellen differenzéieren. Wärend der Entwécklung entsteet sech e Bulge op der typesch parenchymatöser Epidermalzell, déi spéider duerch Tippwachstum verlängert. Wann den Tippwachstum e stännegen Taux erreecht, stoppt de Rescht vun der Epidermalzell ze wuessen.

D'Fuerscher hunn erausfonnt datt de BUZZ-Gen souwuel den Taux vum Wuerzelwachstum wéi och d'lateral Root-Initiatioun reguléiert als Äntwert op d'Konzentratioun vun Nitrater am Ëmgéigend Buedem. Si hunn entdeckt datt de Gen op nidderegen Niveauen ausgedréckt ass an nach ni dokumentéiert gouf, sou datt et schwéier ass ze fannen. Wéi och ëmmer, d'Verstoe wéi d'Planzen d'Nitrataufnahme kontrolléieren an d'Signalisatioun kontrolléieren ass entscheedend fir d'Effizienz vun der Stickstoffverbrauch an der Landwirtschaft an de globale Stickstoffzyklus ze verbesseren.

De BUZZ-Gen gëtt als Äntwert op Nitrat, Harnstoff an Ammoniak opgedaucht, wat d'Wuerzelen erlaabt Stickstoff am Buedem ze lokaliséieren. Och wann d'Nitratversuergung reich ass, féiert de Verloscht vum Gen zu engem Fudderphänotyp. Dës sensibel an enk reglementéiert Äntwert weist d'Bedeitung vum BUZZ-Gen an der Planz hir Fäegkeet fir Nitrat effizient ze fannen an ze benotzen.

D'Identifikatioun vum Gen an enger Model Grasart wéi Brachypodium distachyon kéint bedeitend Implikatioune fir landwirtschaftlech Produkter wéi Weess, Reis, Mais a Gerste hunn. Dës Kulturen si wesentlech fir d'global Liewensmëttelproduktioun, an d'Verbesserung vun hirer Fäegkeet Nitrat ze kréien an ze benotzen kéint e wesentlechen Impakt hunn.

Mat der Entdeckung vum BUZZ Gen a senger Roll am Wuerzelhoerwachstum an der Nährstoffaufnahme sinn d'Wëssenschaftler elo exploréieren wéi Planzen dëst Gen benotzen fir d'Nitrat- a Rootsystementwécklung ze moduléieren. D'Resultater bidden wäertvoll Abléck an d'Mechanismen, déi de Planzewachstum ënnerleien an hunn Potenzial fir d'Landwirtschaftspraktiken an d'Nohaltegkeet ze verbesseren.

