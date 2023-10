D'Schrumpfung vum Merkur: Frësch Abléck an d'geologesch Aktivitéit vum Planéit

Planetaresch Wëssenschaftler si scho laang bewosst datt de Merkur, den nootste Planéit un der Sonn, iwwer Milliarde vu Joer schrumpft. Nei Fuerschung publizéiert an Nature Geoscience liwwert frëschen Abléck an déi lafend Schrumpfung a geologesch Aktivitéit vum Planéit.

Dem Mercury säin Interieur huet sech no an no ofgekillt, wat dozou gefouert huet datt et a Volumen kontraktéiert. Als Resultat entwéckelt d'Uewerfläch vum Planéit "Schubfehler", wou ee Gebitt vum Terrain iwwer ugrenzend Terrain gedréckt gëtt, ähnlech wéi Falten, déi op engem alen Apel bilden. D'Scharfen, oder Kilometer-héich Häng, op der Uewerfläch vum Merkur liwweren Beweiser fir dës Schrumpfung.

Den Alter vun der Uewerfläch vum Merkur ka bestëmmt ginn andeems d'Dicht vun den Aschlagkrateren zielt. D'Scharfen, déi zimlech al sinn, weisen datt se ongeféier 3 Milliarde Joer op der Plaz sinn. Wéi och ëmmer, d'Fro blouf ob dës Scharfen haut nach aktiv sinn oder ob se viru laanger Zäit opgehalen hunn ze beweegen.

D'Etude huet opgedeckt datt vill Scarps geologesch rezent Zäiten weidergaange sinn, och wa se viru Milliarde Joer ageleet goufen. Dës Entdeckung gouf gemaach wann eng Ph.D. Student bemierkt kleng Frakturen bekannt als "Grabens" Piggybacking op de gestreckte ieweschte Flächen vun e puer Scarps. Dës Graben suggeréieren datt d'Krust gebéit ass wéi se iwwer ugrenzend Terrain gedréckt gëtt, sou datt d'Uewerfläch rësst.

D'Graben si relativ kleng Fonctiounen, manner wéi 1 km breet a manner wéi 100 Meter déif, wat beweist datt se méi jonk sinn wéi déi al Strukturen op deenen se sëtzen. Baséierend op den Taux vun der Verschlechterung verursaacht duerch Impaktgäertung, gëtt d'Majoritéit vun de Graben geschätzt manner wéi 300 Millioune Joer al ze sinn, wat rezent Bewegung suggeréiert.

D'Studie identifizéiert 48 grouss lobate Scarps mat bestätegt Grabens an eng zousätzlech 244 Scarps mat wahrscheinlech Grabens. Dës Erkenntnisser wäerte weider bestätegt ginn duerch de Imaging System op der BepiColombo Missioun, eng gemeinsam europäesch / japanesch Missioun, déi am Joer 2026 de Merkur ëmkreest.

De Mound, deen och Ofkillung a Kontraktioun erlieft huet, bitt zousätzlech Beweiser fir rezent geologesch Aktivitéit. Analyse vu Moundbiewen, déi vu Seismometer opgeholl goufen, déi duerch Apollo-Missioune op der Mounduewerfläch hannerlooss goufen, weist datt Moundbiewen an der Géigend vu lobate Scarps zesummegefaasst sinn. Detailléiert Biller vun der Mounduewerfläch vun der Ëmlafbunn verroden Bunnen gemaach vu Boulderen, déi op Scharf Gesiichter sprangen, wat rezent Äerdbiewen ugeet.

Wärend d'BepiColombo Missioun keng seismesch Donnéeën ubitt, kënnen hir detailléiert Biller Boulderspuren opdecken, déi als zousätzlech Beweis vu rezente Äerdbiewen um Merkur déngen. Dës Fuerschung bitt wäertvoll Abléck an déi lafend geologesch Aktivitéit a Schrumpfung vum Merkur, fir Wëssenschaftler e bessert Verständnis vun der Evolutioun vum Planéit iwwer Milliarde Joer ze bidden.

