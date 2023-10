Vulkanesch Aktivitéit op der russescher Kamchatka Hallefinsel

By

Mëtt Oktober 2023 goufen Nopeschvulkaner op der russescher Kamchatka Hallefinsel gesinn ausbriechen duerch e Bild erfaasst vum Operational Land Imager (OLI) um Landsat 8. D'Bild weist de Stratovulkan Klyuchevskoy, deen den héchsten aktive Vulkan an Eurasien ass, e klengen Emissiounen. Plum vu Gas, Damp an Asche Richtung Nordosten. Déi kloer konesch Form vum Bierg a seng opsteigend Plum werfen Schatten op de Schnéi ronderëm, schaaft e Gefill vun Dräidimensionalitéit.

Fréier am Juni 2023 huet d'Kamchatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) de Start vu Strombolian Ausbréch bei Klyuchevskoy gemellt. Am Juli gouf op senger Südosteflank en neie Lavastroum festgestallt. De Vulkan huet weider explosive Ausbréch erlieft, wat zu ënnerschiddleche Quantitéiten vun Äsche an d'Atmosphär geschéckt huet. De Loftfaartfaarfcode gouf heiansdo op orange erhéicht wéinst den Äschen a Gasemissiounen. Virun der Bildopnam ass d'Aktivitéit um Klyuchevskoy verstäerkt, mat verstäerkten Lavastréien a Glühwäinmaterialien, déi bis zu 300 Meter iwwer de Kraterrand schéissen.

En anere Vulkan, Bezymianny, huet och während dëser Zäit e vulkanesche Plum ausgestraalt. Wéi och ëmmer, et ass méi Erausfuerderung am Bild z'ënnerscheeden wéinst enger Wollekbank. 16. Oktober observéiert KVERT eng Erhéijung vun Aktivitéit zu Bezymianny, dorënner Brochstéck Lawinen an Äschen iwwer 70 Kilometer nordëstlech vum Vulkan geblosen.

D'Kamchatka Hallefinsel ass bekannt fir seng vulkanesch Aktivitéit, ass Heem fir iwwer 300 Vulkaner. D'Klyuchevskaya Gamme, am Bild duergestallt, ass besonnesch ufälleg fir geologesch Drama. D'Foto vun engem Astronaut vun der Internationaler Raumstatioun huet och Unzeeche vu rezenten Ausbroch vu Klyuchevskoy a Bezymianny Vulkaner festgehalen.

Quell: NASA Earth Observatory Bild vum Wanmei Liang, benotzt Landsat Daten vun der US Geological Survey. Geschicht vum Lindsey Doermann.