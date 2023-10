Den James Webb Weltraumteleskop vun der NASA erfaasst Biller vum Jet Stream um Jupiter

Am Juli 2022 huet den James Webb Weltraumteleskop vun der NASA (JWST) seng NIRCam (Near-Infrared Camera) benotzt fir beandrockend Infraroutbiller vum Jupiter, dem gréisste Planéit am Sonnesystem, opzehuelen. Bannent dëse Biller hunn d'Wëssenschaftler eng erstaunlech Entdeckung gemaach - e Jetstroum an den nërdleche Breedegraden just iwwer dem Jupiter Equator an iwwer seng Wolleken. Dëse Jetstroum erstreckt sech iwwer 4,800 Kilometer (3,000 Meilen) an erreecht Geschwindegkeete vu 515 Kilometer pro Stonn (320 Meilen pro Stonn), wat et méi wéi duebel sou séier mécht wéi e Kategorie 5 Hurrikan op der Äerd.

Dës onerwaart Entdeckung iwwerrascht d'Fuerscher, déi an der Studie involvéiert sinn. Den Dr Ricardo Hueso, den Haaptautor an en Dozent op der Universitéit vu Baskenland a Spuenien, huet seng Erstaunung ausgedréckt, a seet, datt déi virdru onschëlleg Niwwel an der Atmosphär vum Jupiter elo als kloer Fonctiounen optrieden, déi zesumme mat der séierer Rotatioun vum Planéit verfollegt kënne ginn.

Déi héich Geschwindegkeet vum Jetstream gëtt dem Coriolis-Effekt zougeschriwwen, dee planetaresch Kierpere méi séier bei hiren Equatoren dréinen. Wärend d'Äerd mat ongeféier 1,600 Kilometer pro Stonn (1,000 Meilen pro Stonn) op sengem Equator dréint, erlieft de Jupiter Äquator Geschwindegkeete vun ongeféier 43,000 Kilometer pro Stonn (28,273 Meilen pro Stonn). Dës extrem Geschwindegkeete droen zum Jupiter senger Rotatiounszäit vun 9 Stonnen a 50 Minutten um Equator bäi a féieren zu de mächtege Wandstuerm a senge massive Wolleken.

D'Fuerschungsteam huet op Daten vum JWST vertraut fir d'Jupiter héich Héichten ze observéieren, während den Hubble Weltraumteleskop vun der NASA Observatioune vu méi nidderegen Héichten geliwwert huet. Duerch d'Analyse vu Wandvitesse op verschidden Héichten, bekannt als Windscheren, hunn d'Fuerscher festgestallt datt d'Geschwindegkeet vum Jetstream erofgaang ass wéi d'Héicht an der Jupiter Atmosphär erofgaang ass. E puer Meilen ënner dem Jetstroum goufen Wandvitesse bei 362 Kilometer pro Stonn (225 Meilen pro Stonn) an 402 Kilometer pro Stonn (250 Meilen pro Stonn) gemooss.

Dem Jupiter seng equatorial Stratosphär weist e komplext awer widderhuelend Muster vu Wand an Temperaturen. Dr Leigh Fletcher, e Co-Autor vun der Studie an e Professer fir Planetaresch Wëssenschaften op der Universitéit vu Leicester, proposéiert datt den nei entdeckten Jetstroum mat dësem Schwéngungsmuster verbonne ka sinn. Zukünfteg Observatioune wäerten hëllefen dës Theorie ze testen an d'Verännerlechkeet vum Jetstream an den nächste Joeren ze beliichten.

Dëst ass net déi éischte Kéier datt Jetstroum um Jupiter observéiert gouf. Wärend de fréien 2010er huet d'NASA Cassini Raumschëff ähnlech Aktivitéit just iwwer dem Equator vum Gasris entdeckt, mat geschate Geschwindegkeete vu 523 Kilometer pro Stonn (325 Meilen pro Stonn).

Nieft dem Jetstroum hunn d'Biller opgeholl vum JWST och dem Jupiter seng schwaach Réng opgedeckt, seng nërdlech a südlech Aurorae, an zwee vu senge méi klenge Mounden, Amalthea an Adrastea. Dem Jupiter seng Réng goufen fir d'éischt vun der NASA Voyager 1 Raumschëff am Joer 1979 entdeckt, an et gëtt theoretiséiert datt se aus Meteoroid-Auswierkunge op ee vun de Jupiter-Mounden entstane sinn. Ähnlech wéi d'Äerd generéiert dem Jupiter säi massive Magnéitfeld seng Aurorae, déi 20,000 Mol méi staark sinn wéi dat Äerdmagnéitfeld. D'Mounden Amalthea an Adrastea goufen 1892 respektiv 1979 entdeckt a sinn ëmkreest an der Ëmlafbunn vum Io, ee vun de Jupiter Galileesche Mounden.

Den James Webb Weltraumteleskop wäert an de kommende Joeren weider nei Informatioun iwwer Jupiter seng faszinéierend Features entdecken. D'Wëssenschaftler freeën sech op déi zukünfteg Entdeckungen, déi zu eisem Wëssen iwwer dëse Gasgigant bäidroen.

Quellen:

- Etude publizéiert an Nature Astronomy

- Universitéit vu Baskenland

- Universitéit vu Leicester