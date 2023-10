ISRO dréckt Bedenken iwwer Bedrohung fir Vikram Lander a Pragyan Rover um Mound aus

ISRO (Indian Space Research Organisation) huet Bedenken iwwer déi potenziell Bedrohung vun der Vikram Lander a Pragyan Rover um Mound opgeworf. Laut engem Senior Offizéier bei ISRO, deen Anonymitéit gefrot huet, gëtt d'Mounduewerfläch dauernd vu Mikrometeoroiden getraff, wat e Risiko fir d'Raumschëff duerstellt.

Chandrayaan 3, d'Missioun an där de Vikram Lander a Pragyan Rover agesat goufen, huet seng 14 Deeg Missioun um Mound erfollegräich ofgeschloss. Wéi och ëmmer, well d'Raumschëff am Moment an engem Schlofmodus ass, ass et vulnérabel fir vun dëse Mikrometeoroiden getraff ze ginn.

Och wann et keng spezifesch Detailer iwwer de potenzielle Schued oder Feelfunktioun ass, dee kéint optrieden, wäert d'Zäit déi richteg Ausmooss vum Risiko vum Rover a Lander verroden. Et ass onsécher ob se briechen oder aner Probleemer erliewen wéinst dëse Mikrometeoroid Auswierkungen.

De Vikram Lander a Pragyan Rover hunn eng entscheedend Roll an den ambitiéise Moundfuerschungsefforten vun Indien gespillt. De Vikram Lander gouf entwéckelt fir de Pragyan Rover op d'Uewerfläch vum Mound ze liwweren a verschidde Experimenter an Observatiounen ze maachen.

Fir d'Bedrohung vu Mikrometeoroiden unzegoen, ass et essentiell fir ISRO d'Situatioun suergfälteg ze iwwerwaachen an Strategien z'entwéckelen fir potenziell Schued ze reduzéieren. Dës Strategie kënnen d'Astellunge vum Schlofmodus vun der Raumschëff upassen an d'Schutzmoossnamen ëmsetzen fir de Vikram Lander a Pragyan Rover vun den Impakte vu Mikrometeoroiden ze schützen.

Dës Suerg opgeworf vum ISRO ënnersträicht d'Wichtegkeet fir all potenziell Risiken an Erausfuerderungen ze berücksichtegen, déi während Moundfuerschungsmissiounen entstinn. Duerch d'Identifikatioun an d'Adress vun dëse Risiken kënnen Raumfaartagenturen den Erfolleg an d'Längegkeet vun hirem Raumschëff um Mound garantéieren.

