Eng nei Etude suggeréiert d'Grönland Äisplack ass méi elastesch wéi virdru geduecht

Eng rezent Etude publizéiert an der Natur huet uginn datt d'Grönland Äisplack méi Widderstandsfäegkeet géint irreversibel Réckgang kann hunn wéi virdru gegleeft. D'Fuerschung suggeréiert datt och wann d'global Temperaturen iwwer den 2-Grad-Schwell klammen, wat ëmmer méi wahrscheinlech schéngt wéinst dem mënschleche gedriwwene Klimawandel, d'Äisplack nach ëmmer e kompletten Zesummebroch kéint vermeiden wann d'Temperaturen duerno relativ séier erofgoen.

De Lead Autor Nils Bochow, e Fuerscher vun der Arktescher Universitéit vun Norwegen, betount datt wärend d'Äisplack onerwaart Widderstandsfäegkeet gewisen huet, et Grenze fir seng Fäegkeet fir d'Erwiermung ze widderstoen. Wann d'Temperaturen no 2 däitlech d'2100-Grad-Schwell iwwerschreiden oder fir länger Zäit liicht driwwer bleiwen, ass d'Méiglechkeet vun irreversiblen Äisverloscht bannent e puer dausend Joer bal onméiglech ze vermeiden. Et gëtt awer och eng endgülteg Fënster fir de Schued ze reduzéieren, wann d'Temperaturen bannent engem gewëssen Zäitraum reduzéiert ginn.

D'Grönland Äisplack huet scho ronn 20% vun der Erhéijung vum globalen Mieresspigel zënter 2002 bäigedroen, en Undeel dee mat der Zäit erwaart gëtt ze klammen. An de leschte Jore gouf beobachtet datt et méi séier op d'Erwiermung reagéiert wéi d'Klimamodeller viraussoen. D'Äisplack wäert weider schmëlzen a Waasser un d'Ozeanen bäidroen, wat net nëmmen d'Mieresspigel erhéicht, mee och wichteg Ozeanstroum beaflosst.

Am Géigesaz zu der Atmosphär, déi relativ séier ofkille géif wann d'Kuelestoffemissioune géifen ophalen, huet d'Schmelz vun der Grönland Äis op laangfristeg Konsequenzen. All Joer vun Erwiermung Schleisen an Zukunft Schmelzen. Positiv Feedback Mechanismen, wou Ännerungen un der Äisplack seng Desintegratioun beschleunegen, sinn eng grouss Suerg. Wéi d'Äisfläch schmëlzt, gëtt se méi kuerz a méi waarm Loft ausgesat, wat de Schmelzprozess verstäerkt.

D'Etude huet verschidde Modeller an Szenarie benotzt fir ze bestëmmen wéi d'Äisplack op verschidden Temperaturerhéijungen reagéiert bis 2100. D'Resultater hu gewisen datt wann d'Temperaturen bannent e puer Joerhonnerte op ongeféier 1.5 Grad Celsius iwwer de pre-industriellen Niveau reduzéiert ginn oder nach méi séier, d'Äisplack kann evitéieren kritesch positiv Feedback Schwellen z'erreechen.

D'Méiglechkeet vun engem "Overshoot" Szenario, an deem d'Temperaturen d'global Ziler iwwerschreiden an dann erofgoen, kéint optrieden, wann effektiv Kuelestoffentfernungstechnologien entwéckelt ginn. Wéi och ëmmer, d'Machbarkeet vun enger verbreeter Ëmsetzung bleift onsécher.

Dës Etude stellt wichteg Froen iwwer d'Zukunft vun der Grönland Äisplack op an ënnersträicht d'Noutwennegkeet vum Klimawandel unzegoen. Déi präzis Schwelltemperatur an intern Prozesser, déi d'Sensibilitéit vun der Äisplack beaflossen, erfuerderen weider Enquête. Schlussendlech bestëmmen d'Aktiounen vun de Mënschen d'Zukunft vum Klima an domat d'Schicksal vun der Äisplack.

