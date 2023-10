NASA kollaboréiert mat der ESA fir Advanced Camera fir Artemis Missioun z'entwéckelen

D'NASA Pläng fir en triumphanten Retour op de Mound gewannen Dynamik, mat enger neier Kamera speziell fir Astronauten entworf fir beandrockend Biller am Weltall ze maachen. D'Handheld Universal Lunar Camera (HULC) gëtt an Zesummenaarbecht mat der European Space Agency (ESA) entwéckelt fir déi kommend Artemis III Missioun, geplangt fir Dezember 2025.

Fir eng optimal Leeschtung ze garantéieren, gëtt d'Kamera gebaut andeems se off-the-shelf professionnelle Kamerakierper nei benotzt ginn. Et wäert modernste Lënsen an aussergewéinlech Liichtempfindlechkeet hunn, wat Astronauten erlaabt Biller a béid direkten an niddrege Liichtbedéngungen ze erfassen. Andeems Dir e Spigellosen Design adoptéiert, benotzt d'Kamera déi aussergewéinlech niddereg Liichtfäegkeeten an dynamesch Gamme, déi an de beschten Spigellosen Kameraen um Maart sinn.

Rezent Tester hunn den enormen Potenzial vun der Kamera bewisen, simuléiert Moundliichtbedéngungen a verschiddenen Ëmfeld wéi déif donkel Höhlen a staubege Plagen. Dës Evaluatioune hunn de Fuerscher wertvoll Abléck zur Verfügung gestallt fir seng Leeschtung weider ze verbesseren.

D'NASA huet e puer Ännerungen gemaach fir d'Konsumentenkamera un d'Weltraumëmfeld unzepassen. Eng thermesch Schutzdecken gouf bäigefüügt fir d'Kamera virun der extremer Kälte vum Raum ze schützen, déi op Temperaturen esou niddreg wéi -328 ° F / -200 ° C fale kann. Dës Decken schützt och d'Kamera vum Moundstaub, bekannt fir seng abrasiv Natur a Potenzial fir Ausrüstung ze beschiedegen. Ausserdeem, mat den Erausfuerderunge vun der Operatioun vu Kameraknäpper mat voluminöse Handschuesch, huet d'NASA d'Interface nei entworf, méi grouss Knäppercher integréiert an d'Zuel vun Optiounen limitéiert fir méi einfach ze benotzen.

Ee vun de bemierkenswäertste Feature vun der Kamera ass seng fortgeschratt Videofäegkeeten. Astronauten wäerten hir Exploratiounsaktivitéite mam ESA Electronic Field Book ophuelen, wat d'Geologieinstruktoren erlaabt d'Crew an Echtzäit ze verfollegen an z'ënnerstëtzen. Dëst Tool verbessert wëssenschaftlech Zesummenaarbecht an Dokumentatioun während geologesch Feldreesen.

Am Verglach zu de fréiere Apollo Missiounen, déi mechanesch Hasselblad Kameraen mat limitéierter Fäegkeeten benotzt hunn, zielt d'Artemis Missioun d'Quantitéit vum visuellen Inhalt wesentlech ze erhéijen. Fir déi gëeegent Lënse fir d'Missioun z'identifizéieren, huet d'Team aktiv Optiounen ënnersicht, dorënner Makro- a Landschaftslënsen.

D'Entwécklung vun der Handheld Universal Lunar Camera stellt e spannende Fortschrëtt an der Weltraumfuerschung duer, versprécht onendlech Abléck an d'Uewerfläch vum Mound ze bidden. D'Zesummenaarbecht tëscht der NASA an der ESA illustréiert den internationale Effort fir d'Grenze vum mënschleche Wëssen ze drécken an eist Verständnis vum Universum auszebauen.

FAQ

1. Wat ass d'Handheld Universal Lunar Camera (HULC)?

D'Handheld Universal Lunar Camera (HULC) ass eng Kamera entwéckelt vun der NASA an der Europäescher Weltraumagence (ESA) fir Astronauten fir Biller während Weltraummissiounen opzehuelen, besonnesch d'Artemis III Missioun geplangt fir Dezember 2025.

2. Wéi ass den HULC anescht wéi fréier Moundkameraen?

Am Géigesaz zu de fréiere Moundkameraen ass den HULC aus off-the-shelf professionelle Kamerakierper gesammelt an integréiert modernste Lënsen. Et ass entworf fir spigellos ze sinn, wat et erlaabt an direkten an nidderegen Liichtbedingungen ze exceléieren. Zousätzlech enthält den HULC Modifikatioune fir Plazbeschränkungen z'empfänken, sou wéi thermesch Schutz an eng userfrëndlech Interface fir Astronauten, déi Handschuesch droen.

3. Wéi eng Ännerunge goufen um HULC gemaach?

D'NASA huet eng thermesch Schutzdecken bäigefüügt fir d'Kamera virun extremer Kälte am Weltraum a Moundstaub ze schützen, wat Schued verursaache kann. D'Interface gouf och nei designt mat méi grousse Knäppercher a manner Optiounen fir d'Operatioun mat voluminöse Handschuesch ze erliichteren.

4. Wat sinn d'Video Méiglechkeeten vun der HULC?

Den HULC huet fortgeschratt Videofäegkeeten déi Astronauten erlaben hir Exploratiounsaktivitéiten an Echtzäit ze dokumentéieren. Dëse Videomaterial gëtt u Geologie-Instruktoren iwwerdroen, déi live Ënnerstëtzung an Analyse aus dem Wëssenschaftsraum ubidden.

5. Wéi dréit den HULC zur Weltraumfuerschung bäi?

D'Entwécklung vum HULC stellt e bedeitende Fortschrëtt an der Weltraumfuerschung duer, andeems Astronauten qualitativ héichwäerteg Biller a Videoe vun der Mounduewerfläch erfaassen. Dës Donnéeë ginn wäertvoll Abléck an droen zu eisem Verständnis vun der Moundëmfeld bäi.