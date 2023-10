Fuerscher entwéckelen elektresch Method fir Elektronenfloss a Quantematerial ze änneren

E Team vu Fuerscher aus Penn State huet e wesentlechen Duerchbroch a Quantematerialien gemaach andeems se eng nei elektresch Method entwéckelt fir d'Richtung vum Elektronenfloss z'änneren. Hir Method, déi a Materialien bewisen gouf, déi de Quante Anomal Hall (QAH) Effekt weisen, kéint Implikatioune fir d'Entwécklung vun nächster Generatioun elektronesch Apparater a Quantecomputer hunn.

De QAH-Effekt ass besonnesch villverspriechend, well et en Elektronenfloss laanscht d'Kante vu Materialien erlaabt ouni Energieverloscht. Dëst dissipationless Flux, och bekannt als chiral Kantestroum, eliminéiert Backscattering a bitt quantiséiert Hallresistenz an Null Längsresistenz.

An dëser Etude hunn d'Fuerscher e QAH Isolator mat spezifesche Properties entworf, déi Elektronenfloss optimiséieren. Si hunn e 5-Millisekonnen Stroumimpuls op den Isolator applizéiert, wat eng Verännerung am internen Magnéitismus vum Material verursaacht an duerno d'Richtung vum Elektronenfloss verännert. Dës Fäegkeet fir d'Richtung ze veränneren ass entscheedend fir den Informatiounstransit, d'Späicheren an d'Erfaassung a Quantentechnologien ze maximéieren.

Déi viregt Method fir d'Richtung vum Elektronenfloss z'änneren huet op externe Magnete vertraut, awer dës Approche war net ideal fir kleng elektronesch Apparater wéi Smartphones. D'Fuerscher hunn eng praktesch elektronesch Method entdeckt déi keng voluminös Magnete erfuerdert. Duerch d'Erhéijung vun der Dicht vum ugewandten Stroum an d'Verengung vun den QAH Isolator-Geräter, hunn se eng ganz héich Stroumdicht erreecht, effektiv d'Magnetiséierungsrichtung an d'Richtung vum Elektronentransport wiesselen.

D'Fuerscher vergläichen dës Ännerung vu magnetescher an elektrescher Kontroll a Quantematerialien zum Iwwergank an der konventioneller Erënnerungspäicherung vun eelere magnetesch-baséiert Methoden op méi nei elektronesch Methoden. Si hunn och eng theoretesch Interpretatioun vun hirer Method a praktesche Beweiser zur Verfügung gestallt fir hir Erkenntnisser z'ënnerstëtzen.

D'Team schafft de Moment u Weeër fir Elektronen ze pausen wéi se virukommen fir de System effektiv un an auszeschalten. Si ënnersichen och Methoden fir de QAH Effekt bei méi héijen Temperaturen ze demonstréieren.

Dës Fuerschung hält Verspriechen fir d'Entwécklung vu méi fortgeschratt elektroneschen Apparater an d'Realiséierung vum Quantecomputer Potenzial.

Source: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Elektresch Schaltung vun der Randstroum Chiralitéit an quantum anomalous Hall Isolatoren. Nat. Mater. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y