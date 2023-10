Neit AI Tool erkennt a klasséiert Supernovas mat Automatisatioun

By

En neit, vollautomatiséiert Kënschtlech Intelligenz (AI) Tool genannt Bright Transient Survey Bot (BTSbot) huet seng éischt Supernova erfollegräich entdeckt, identifizéiert a klasséiert. Entwéckelt vun enger internationaler Zesummenaarbecht gefouert vun der Northwestern University, BTSbot huet d'Potenzial fir den Analyse- a Klassifikatiounsprozess vun Supernovaen wesentlech ze beschleunegen andeems de mënschleche Feeler eliminéiert gëtt.

Déi aktuell Praxis beinhalt d'Mënschen, déi niewent Robotersystemer schaffen fir Supernovaen z'entdecken an ze analyséieren. D'BTSbot-Team huet geschat datt d'Mënschen ongeféier 2,200 Stonnen visuell Inspektioun a Klassifizéierung vu Supernovakandidaten an de leschte sechs Joer verbruecht hunn. Andeems de Prozess automatiséiert gëtt, befreit BTSbot wäertvoll Zäit fir Fuerscher fir op aner Aufgaben ze fokusséieren an den Tempo vun der Entdeckung ze beschleunegen.

D'Roboteren an d'AI Algorithmen vum BTSbot System hunn observéiert, identifizéiert a mat engem aneren Teleskop kommunizéiert fir d'Entdeckung vun enger Supernova ze bestätegen, e bedeitende Meilesteen ze markéieren. De nächste Schrëtt ass d'Modeller ze raffinéieren, wat de Roboter erlaabt spezifesch Ënnertypen vu stellar Explosiounen ze isoléieren. D'Mënschen aus der Loop erofhuelen gëtt méi Zäit fir d'Fuerschungsteam fir hir Observatiounen ze analyséieren an nei Hypothesen z'entwéckelen.

Fir den AI-Tool z'entwéckelen, huet d'Team e Maschinnléier-Algorithmus trainéiert mat iwwer 1.4 Milliounen historesch Biller vu bal 16,000 Quellen, dorënner bestätegt Supernovaen an aner astronomesch Phänomener. De BTSbot gouf dunn mat engem kierzlech entdeckte Supernovakandidat op den Test gesat, deen hien erfollegräich identifizéiert a verifizéiert huet. Wann de Kandidat festgestallt gouf eng Supernova vum Typ Ia ze sinn, huet den automatiséierte System d'Entdeckung mat der astronomescher Gemeinschaft gedeelt.

Dësen Duerchbroch bei der Automatiséierung vun der Detektioun an der Klassifikatioun vu Supernovaen huet d'Potenzial fir d'Astronomieberäich ze revolutionéieren andeems se séier den Tempo vun der Entdeckung an der Analyse beschleunegen. Andeems Dir AI Technologie benotzt, kënnen d'Fuerscher sech op d'Interpretatioun vun den Donnéeën konzentréieren an nei Theorien iwwer d'Origine vun dëse kosmesche Explosiounen entwéckelen.

Quellen: Northwestern University

Definitiounen:

Supernova: Eng Supernova ass eng mächteg Explosioun, déi um Enn vum Liewenszyklus vun engem massive Stär geschitt, wouduerch eng enorm Quantitéit un Energie fräigelooss gëtt.

Automatisatioun: D'Benotzung vu Maschinnen oder Software fir Aufgaben ouni mënschlech Interventioun auszeféieren.

Machine Learning: En Ënnerdeel vu kënschtlecher Intelligenz, déi Systemer erlaabt aus Daten ze léieren an hir Leeschtung ze verbesseren ouni explizit programméiert ze ginn.