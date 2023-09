Den Astronaut Frank Rubio, gebierteg vu Miami, soll e grousse Meilesteen erreechen andeems hien den amerikaneschen Astronaut mat der längster Weltraumrees an der Geschicht gëtt. No engem Ofschloss vum NASA Astronautprogramm am Joer 2019, huet de Rubio op seng éischt Weltraumrees den 21. September 2022 ugefaang. Vun Donneschdeg un wäert hien bemierkenswäert 371 Deeg am Weltraum verbruecht hunn, wat de fréiere Rekord vun 355 Deeg vum Mark Vande Hei iwwerschratt huet. . Dem Rubio seng Expeditioun war eng Mëschung vun Erausfuerderungen a Belounungen, mat emotionalen Momenter a grousse professionelle Leeschtungen.

An engem Interview vun der International Space Station huet de Rubio seng Dankbarkeet ausgedréckt fir säi Büro an Team an dëser monumentaler Missioun ze representéieren. Hien huet d'Schwieregkeet vun der Rees unerkannt, awer och d'Erfëllung an d'Éier beliicht, déi et him bruecht huet. Dem Rubio seng ursprénglech Erwaardung war op eng sechs Méint Missioun, awer duerch e Kältemittellek an der Raumschëff, déi hien u Bord war, gouf en normale Retour op d'Äerd onméiglech. Als Resultat huet d'russesch Raumfaartagentur en onbemannt Raumschëff geschéckt fir de Rubio an déi zwee Kosmonauten ze recuperéieren, mat deenen hien d'Raumstatioun deelt.

Während der ganzer Missioun huet de Rubio verschidde Coping-Mechanismen benotzt, dorënner positiv ze bleiwen, verbonne mat de beléiften doheem ze bleiwen, an op d'Ënnerstëtzung vu sengem Team vertrauen. Trotz den Erausfuerderungen, mengt de Rubio datt wann Dir eng Missioun engagéiert an déi intensiv zwee Joer Training erliewt, e Gefill vu Pflicht a Verantwortung iwwerhëlt.

Ier hien Astronaut gouf, huet de Rubio als Stellvertrieder an der US Arméi gedéngt an huet wäertvoll Erfahrung als Kampfzaldot a Pilot gewonnen. Zousätzlech huet hien en Doktorat an der Medizin an ass zertifizéiert als Hausdokter a Fluchchirurg.

Kucke viru sengem Retour op d'Äerd, huet de Rubio unerkannt datt et Zäit dauert fir säi Kierper sech un d'Schwéierkraaft unzepassen. Et kéint iwwerall vun zwee bis sechs Méint daueren fir hien normal Mobilitéit ze kréien a bequem Gewiicht ze droen.

Dem Rubio seng meescht erwaart Momenter no sengem Retour dréien sech ëm d'Vereenegung mat senger Famill, d'Rou vu sengem Haff ze genéissen an e frësche Zalot ze genéissen. Seng bemierkenswäert Rees déngt als Inspiratioun fir zukünfteg Weltraumreesender a beliicht d'Engagement an d'Affer vun Astronauten fir de Fortschrëtt vun der Wëssenschaft an der Exploratioun.

