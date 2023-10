Wëssenschaftler Entdeckt Potential Mud Lake um Mars

Wëssenschaftler hunn Beweiser fonnt fir wat se gleewen eemol e Schlammséi um Mars war, wat wäertvoll Hiweiser an der Sich no Unzeeche vum vergaangene Liewen um Planéit liwwere konnt. D'Etude konzentréiert sech op Hydraotes Chaos, eng Regioun vum Chaos terrain um Mars, déi aus Bierger, Krateren an Däller besteet. D'Fuerscher analyséiert Biller vun der NASA Mars Reconnaissance Orbiter an identifizéiert e flaach Gebitt am Hydraotes Chaos, deen Unzeeche vu Sediment a Schlamm gewisen huet, dee vun ënner der Uewerfläch opbléist.

D'Etude suggeréiert datt virun ongeféier 3.4 Milliarde Joer e System vun Aquiferen am Hydraotes Chaos ofgebrach ass, wat zu massiven Iwwerschwemmungen gefouert huet, déi grouss Quantitéite vu Sediment op der Uewerfläch deposéiert hunn. Dëse Sediment, wa genee ënnersicht gëtt, kéint potenziell Biosignature vum vergaangene Liewen um Mars enthalen. D'Fuerscher gleewen datt d'Sediment am Schlammséi viru ronn 1.1 Milliarde Joer entstanen ass, gutt nodeems de Mars säi Grondwaasser méiglecherweis verschwonnen ass an de Planéit ongastfrëndlech ginn ass.

An Zukunft hoffen d'Wëssenschaftler den antike Schlammséi weider z'ënnersichen fir ze bestëmmen wéini de Mars bewunnbar war a méiglecherweis Liewewiesen. Den Ames Research Center vun der NASA entwéckelt en Instrument mam Numm EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), dat benotzt ka ginn fir Fielsen fir Biomarker ze testen, besonnesch Lipiden. Et gi Considératiounen fir EXCALIBR op eng zukünfteg NASA Missioun op entweder de Mound oder de Mars ze huelen, mat Hydraotes Chaos als potenziell Landungsplaz fir dëst Instrument.

Dës Fuerschung werft neit Liicht op d'Méiglechkeet vu Mars eemol d'Liewen ze bannen an ënnersträicht d'Wichtegkeet vu weiderer Exploratioun an Analyse vum Mars-Terrain. Et bitt spannend Perspektive fir zukünfteg Missiounen déi d'Geheimnisser vum Mars a potenziell Zeeche vum vergaangene Liewen entdecken.

Quell: Naturwëssenschaftlech Berichter