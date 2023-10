En innovativen Duerchbroch: Programméierbar Fiber mécht nei Méiglechkeeten an Textilien op

Eng banebriechend Entwécklung vun engem Team um MIT, FibeRobo, huet eng programméierbar Faser agefouert déi d'Textilindustrie revolutionéiere kéint. Dës Faser, eng thermesch aktuéiert Liquid Crystal Elastomer (LCE) Faser genannt, huet d'Potenzial fir roueg a reaktiounsfäeger Interaktioune mat Formverännerend Interfaces, déi an Textilien agebonne sinn, z'erméiglechen.

Am Géigesaz zu de fréiere Formverännerungsfaser erfuerdert FibeRobo keng embedded Sensoren oder komplex Komponenten. Amplaz kontraktéiert et als Äntwert op eng Erhéijung vun der Temperatur an dréit sech selwer ëm wann d'Temperatur erofgeet. Dës eenzegaarteg Funktionalitéit kann erreecht ginn andeems d'Faser mat engem konduktiven Fuedem gekoppelt gëtt, wat d'digitale Kontroll iwwer d'Form vun engem Textil duerch d'Applikatioun vum elektresche Stroum erlaabt.

D'Entwécklung vu FibeRobo adresséiert d'Aschränkungen vun den aktuellen Formverännerende Faseren, déi haaptsächlech op experimentell Astellunge beschränkt goufen. Zum Beispill, existéierend Faseren kënnen no nëmmen e puer Aktiounen ophalen ze funktionnéieren, hunn limitéiert Kontraktiounsfäegkeeten a feelen d'Fäegkeet fir sech selwer ëmzedréien. Aner Alternativen, wéi pneumatesch ugedriwwen Apparater, erfuerderen d'Benotzung vu Loftkompressoren.

D'MIT Fuerscher hunn e flëssege Kristallelastomer benotzt, deen aus Moleküle besteet, déi wéi Flëssegkeete fléien, awer a periodesche Kristallarrangementer stackelen. Duerch d'Integratioun vun dëse Kristallstrukturen an en elastescht Netz, konnten se eng Faser kreéieren déi sech beim Erhëtzt kontraktéiert an zréck op seng ursprénglech Längt wann se ofkillt.

Entscheedend konnten d'Fuerscher d'Charakteristiken vun der Faser präzis kontrolléieren, sou wéi d'Dicke an d'Temperatur bei där se aktivéiert, duerch eng suergfälteg entworf Kombinatioun vu Chemikalien. Dës Duerchbrochmethod vun der Virbereedung erlaabt d'Produktioun vu LCE-Faser gëeegent fir wearable Stoffer a sécher fir mënschlech Haut, e Meilesteen deen net méiglech war mat fréiere LCE-Faseren.

Fir Fabrikatiounserausfuerderungen ze iwwerwannen, huet d'Team eng Maschinn entwéckelt mat 3D-gedréckte a lasergeschniddene Deeler, zesumme mat Basiselektronik. De Prozess beinhalt d'Heizung vum LCE-Harz, d'Extrudéiert et duerch eng Düse, d'Aushärtung mat UV-Strahlen, d'Beschichtung mat Ueleg, a schliisslech d'Pudder auszebauen fir seng Integratioun an d'Textilfabrikatiounsmaschinn ze erliichteren. Bemierkenswäert, dauert dëse ganze Prozess just een Dag a bréngt ongeféier ee Kilometer vu benotzbaren Faser.

FibeRobo weist net nëmmen d'Potenzial fir verbreet Uwendungen an der Textilindustrie awer bitt och Virdeeler a punkto Bezuelbarkeet. D'Faser ka fir esou niddreg wéi 20 Cent pro Meter produzéiert ginn, wat et ongeféier 60 Mol méi bëlleg mécht wéi kommerziell verfügbare Formverännerungsfaser.

Dës banebriechend Technologie huet säi Potenzial scho gewisen duerch d'Schafung vun enger Kompressiounsjacket fir en Hond mam Numm Professer. Andeems Dir e Bluetooth-Signal vun engem Smartphone kritt, ass d'Jackett fäeg den Hond ze "këmmeren", Komfort ubitt an d'Trennungsangst erliichtert.

D'Implikatioune vu FibeRobo erstrecken sech iwwer Textilien, mat Fuerscher déi seng Notzung a verschiddenen anere Beräicher virstellen, vu Robotik bis Gesondheetsariichtung. Mat senger roueger a reaktiounsfäeger Natur späert dës programméierbar Faser en neit Räich vu Méiglechkeeten op, transforméiert d'Art a Weis wéi mir mat alldeeglechen Objeten interagéieren.

FAQ:

Q: Wat ass FibeRobo?

A: FibeRobo ass eng programméierbar Faser entwéckelt vun engem interdisziplinären MIT Team, deen als Äntwert op eng Temperaturerhéijung kontraktéiert a sech selwer ëmdréit wann d'Temperatur erofgeet.

Q: Wéi ënnerscheet sech FibeRobo vu fréiere Form-ännerende Faseren?

A: FibeRobo erfuerdert keng embedded Sensoren oder komplex Komponenten. Et kann elektresch ugedriwwe ginn mat engem konduktiven Fuedem, bitt digital Kontroll iwwer d'Form vun engem Textil.

Q: Wat sinn d'Virdeeler vum FibeRobo iwwer existent Alternativen?

A: FibeRobo adresséiert d'Aschränkungen vun aktuellen Form-ännerende Faseren andeems se bedeitend Kontraktiounsfäegkeeten, Selbstreversibilitéit a roueg Operatioun ubidden. Et ass och méi bezuelbar, kascht nëmmen 20 Cent pro Meter.

Q: Wat sinn déi potenziell Uwendunge vu FibeRobo?

A: FibeRobo huet Implikatiounen an Textilien, Robotik, Gesondheetsariichtung, an doriwwer eraus. Et kann benotzt ginn fir interaktiv an adaptiv Objekter ze kreéieren, d'Benotzererfarungen a verschiddenen Domainen ze verbesseren.