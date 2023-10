D'ESA Gaia Missioun verëffentlecht nei astronomesch Donnéeën

D'Gaia-Missioun vun der Europäescher Weltraumagence huet eng nei Tranche vun astronomeschen Date verëffentlecht, bekannt als Gaia DR3. Dës Verëffentlechung ass méi kleng a Gréisst am Verglach zu den dräi virdrun Verëffentlechungen awer huet nach ëmmer bedeitend Impakt. Am Géigesaz zu anere Weltraumteleskopen, déi beandrockend Biller generéieren, konzentréiert d'Gaia sech op d'Generatioun vun grondleeënd, rau Daten, déi zu enger breet Palette vun Themen an der Astronomie an der Astrophysik bäidroen.

Dem Gaia seng Missioun ass d'Bewegungen, Distanzen a Positiounen vun enger Milliard Stäre mat extremer Präzisioun ze moossen, bekannt als Astrometrie. Zousätzlech moosst et och d'Positioune vun Exoplanéiten um Wee. D'Zil vun der Missioun ass et déi detailléiertst Bild vun der Mëllechstrooss ze ginn an nei Perspektiven op eis Plaz am Universum ze kréien.

An dëser Verëffentlechung huet d'Gaia d'Lücken an der fréierer Ofdeckung adresséiert, besonnesch a Regiounen wou d'Stäre enk zesummegepaakt sinn. D'Missioun ënnersicht typesch eenzel Stären, awer fir dës Verëffentlechung huet et seng Opmierksamkeet op Kugelstärekéip gedréit. Kugelstärekéip sinn al Gruppe vu Stäre, déi duerch d'Schwéierkraaft matenee gebonnen sinn a kënne Millioune Stäre enthalen. Omega Centauri, de massivste Kugelstärekoup an der Mëllechstrooss, war de Fokus vun der Gaia hir Opmierksamkeet an dëser Verëffentlechung.

Mat engem Test- a Kalibrierungsmodus net fir wëssenschaftlech Zwecker entworf huet d'Gaia den Omega Centauri observéiert an iwwer eng hallef Millioun nei Stären entdeckt. Déi enk Packung vu Stären am Zentrum vum Stärekoup huet et schwéier gemaach ze ënnerscheeden mam Gaia sengem reguläre Observatiounsmodus, awer den Ingenieursmodus huet hir Präsenz opgedeckt. Dës robust Donnéeën wäerten dozou bäidroen, d'Struktur, d'Verdeelung an d'Bewegung vu Stären am Omega Centauri ze verstoen.

Nieft Omega Centauri huet d'Gaia och aner Regiounen exploréiert, dorënner d'Studie vu Gravitatiounslënsen. Gravitatiounslënse si massiv Objeten, déi d'Liicht béien a vergréisseren, wat d'Astronomen erlaabt, wäit Objeten ze observéieren, déi soss ausserhalb vun der Rei wieren. Duerch dem Gaia seng Observatioune goufe bal 400 Kandidatquasaren, dorënner 50 bestätegt Quasaren, identifizéiert.

Dem Gaia seng lafend Missioun wäert weider zousätzlech Regioune wéi Omega Centauri entdecken, an d'Resultater ginn an der kommender Gaia DR4 abegraff. Mat all Verëffentlechung vun Donnéeën dréit d'Gaia zur Äntwert op Froen iwwer verschidden astronomesch Phänomener, dorënner Kugelstärekéip a Gravitatiounslënsen.

Quellen: ESA Gaia Mission, Gaia Collaboration