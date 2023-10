Spannend Fossil Fonctiounen werfen Neit Liicht op Spéit Kräid Liewen an Argentinien

Nei Fuerschung presentéiert op der Geological Society of America's GSA Connects 2023 Reunioun vum Paleontolog Matthew Lamanna huet spannend fossil Entdeckungen aus dem Cañadón Tomás Quarry an der Argentinien Patagonia Regioun opgedeckt. D'Resultater bidden wäertvoll Abléck an d'Liewen um Enn vun der Kräidzäit, just ier déi net-avian Dinosaurier ausgestuerwen sinn.

Lamanna betount d'Wichtegkeet fir d'Biodiversitéit, d'Evolutioun an d'Paleobiogeographie vun Dinosaurier an aner kontinentale Wirbeldéieren an der Südhallefkugel während dem Spéit Kretaceous ze verstoen. De fossille Site an Argentinien hëlleft d'Lücken vun eisem Wëssen iwwer dës Déieren an der Regioun auszefëllen.

De Cañadón Tomás Site gouf am Ufank am Joer 2020 entdeckt wärend enger paleontologescher Impaktstudie vum Museo de La Plata. D'Studie huet Dinosaurierfossilen opgedeckt, dorënner Schanken, déi zu grouss-kierperen Enten-billed Dinosaurier gehéieren, genannt Hadrosaurs. Weider Ausgruewunge hu vill Schanken aus Hadrosauren vu verschiddene Gréissten opgedeckt, wat potenziell d'Präsenz vun enger sozialer Grupp oder souguer enger Herde vu verwandte Individuen uginn.

Zousätzlech zu Hadrosaur-Fossilien huet d'Team och Iwwerreschter vu predatoreschen Dinosaurier entdeckt, wéi en Zänn an eng Klauen. Ausserdeem huet de Site selten a kleng-kierperlech Wirbeldéieren erginn, dorënner déi éischt Kräidschlaang, déi am Golfo San Jorge Basin fonnt gouf an den ieweschte Kiefer vun engem reigitheriid, e klenge Mamendéieren.

D'Entdeckung vum Mamendéierenkierper ass besonnesch bedeitend, well d'Versteesdemech vum Mamendéierenliewen während dem Kräid entscheedend ass fir dat ganzt Bild vun der net-avianer Dinosaurier Ausstierwen an der spéiderer Expansioun vu Mamendéieren ze verstoen. Laut Lamanna ass de Mamendéierenkief ee vun de beschte Fossilien vu senger Aart déi jeemools entdeckt goufen.

Trotz der éischter Etapp vun der Fuerschung an der Ausgruewung, huet de Cañadón Tomás Site scho grouss Verspriechen gewisen. Méi Material gëtt entdeckt, wat beweist datt et nach vill Aarbecht ze maachen ass a vill méi Fossilien op dësem Site z'entdecken.

Insgesamt droen dës spannend fossil Fonnten an Argentinien zu eisem Verständnis vum Spéitkritt Liewen an der Südhallefkugel bäi a werfen neit Liicht op d'Biodiversitéit an d'Evolutioun vun Dinosaurier an aner Wirbeldéieren während dëser Period.

