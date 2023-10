LZ Project zu South Dakota Surges Ahead am Global Dark Matter Race

An der Verfollegung fir däischter Matière z'entdecken ass de LUX-ZEPLIN (LZ) Projet a South Dakota als Spëtzekandidat entstanen. Bal e Meile ënner der Uewerfläch an der Sanford Underground Research Facility (SURF) zu Lead, South Dakota, LZ ass e modernste Däischter Matière Experiment finanzéiert vum United States Department of Energy (DOE) Office of Science.

Rezent Resultater vun den initialen 60 Deeg vun der Sich hunn LZ virun aneren Experimenter weltwäit positionéiert, dorënner déi a Kanada, Korea, China an Europa. De Spriecher vum Projet, den Dr Chamkaur Ghag, vergläicht LZ mat engem Rennauto, dee virsiichteg gebaut gouf an elo de Landgeschwindegkeetsrekord brécht. Dës Erreeche markéiert den Entrée an onerkannte Entdeckungsgebitt fir de Projet.

Däischter Matière, eng flüchteg Substanz, déi geduecht ass e groussen Deel vum Universum auszemaachen, huet d'Wëssenschaftler laang perplexéiert. Et interagéiert net mat Liicht, mécht direkt Detektioun onheemlech Erausfuerderung. Den Zweck vum LZ Experiment ass déi onheemlech selten Interaktiounen tëscht donkel Matière Partikelen an normaler Matière z'entdecken andeems Dir e groussen Tank vu flëssege Xenon benotzt, ëmgi vu sensiblen Detektoren.

De Virdeel vun LZ läit a senger verbessert Empfindlechkeet a gréissert Xenon Zil am Verglach zu virdrun Experimenter. Seng Plaz déif ënnerierdesch miniméiert Interferenz vu kosmesche Strahlen, wat méi genee Miessunge erméiglecht. Den Erfolleg vum Projet bis elo stellt et un der Spëtzt vun der globaler Course fir d'Geheimnisser vun der donkeler Matière opzemaachen.

FAQ:

Q: Wat ass donkel Matière?

A: Däischter Matière ass eng hypothetesch Form vu Matière, déi ugeholl gëtt ongeféier 85% vun der Gesamtmass vum Universum auszemaachen. Et interagéiert net mat Liicht a gouf nëmmen indirekt duerch seng Gravitatiounseffekter op sichtbar Matière observéiert.

Q: Wéi funktionnéiert de LZ Experiment?

A: D'LZ Experiment benotzt e groussen Tank vu flëssege Xenon als Zil fir Interaktiounen tëscht donkel Matière Partikelen an normaler Matière z'entdecken. Wann en donkel Matière-Partikel mat engem Xenonatom kollidéiert, produzéiert et e klenge Liichtblitz a léisst Elektronen eraus, déi dann duerch sensibel Instrumenter ronderëm den Tank festgestallt ginn.

Q: Firwat ass LZ ënnerierdesch?

A: LZ läit déif ënnerierdesch fir den Experiment vu kosmesche Strahlen ze schützen, wat d'Detektioun vun donkel Matièrepartikelen stéiere kann. Déi ënnerierdesch Plaz bitt e méi roueg Ëmfeld fir méi genee Miessunge.