Nei Weeër fir Liewensmëttelreschter ze notzen: Eng nohalteg Approche

Europäesch Wëssenschaftler, déi niewent Firmen a Cluster schaffen, hunn e banebriechend Entscheedungsunterstëtzungsinstrument entwéckelt fir d'Potenzial vu Liewensmëttelproduktiounsreschter z'identifizéieren an ze maximéieren. Dës innovativ Software berücksichtegt net nëmmen technesch Aspekter, mee berücksichtegt och wirtschaftlech an nohalteg Faktoren, revolutionéiert den Entscheedungsprozess an der Agri-Liewensmëttelindustrie.

All Joer ginn Millioune Tonne Liewensmëttel verschwonnen, mat Uebst a Geméis, déi 45% vun dësem Verloscht ausmaachen. Typesch kommen dës Reschter op Deponien op oder ginn als Déierefudder ëmgesat. Wéi och ëmmer, wat vill net realiséieren ass datt dës Nebenprodukter wäertvoll industriell Verbindungen enthalen déi extrahéiert a besser kënne benotzt ginn.

Ënnert dem europäesche Fuerschungsprojet Model2Bio sinn Wëssenschaftler, Firmen a Cluster zesummekomm fir e Prototyp fir en Decisioun-Ënnerstëtzungsinstrument z'entwéckelen. Andeems Dir modernste mathematesch Modeller benotzt, kann dëst Tool dräi entscheedend Froen beäntweren: wat kann aus engem Rescht generéiert ginn, wéi kann et am meeschte wirtschaftlech generéiert ginn, a wat sinn d'Ëmwelt- a sozial Auswierkunge vun de proposéierte Recyclingsrouten?

Bewaffnet mat dëser Informatioun kann d'Tool Empfehlungen iwwer déi nohaltegst a kosteneffizient Optiounen ubidden fir Materialien, Chemikalien oder Energie aus Liewensmëttelproduktiounsreschter ze recuperéieren. Dëst mécht eng Welt vu Méiglechkeeten op fir Agro-Liewensmëttelfirmen, Offallmanagementfirmen a Bioindustrie.

Tamara Fernández Arévalo, Fuerscherin am Net-Gewënn-Technologiezenter Ceit a Spuenien an de Koordinator vum Model2Bio-Projet, betount d'Bedeitung vum Tool: "Betriber feelen dacks Wëssen iwwer wéi se hir Reschter verwalten ausser se als Déierefudder benotzen. Mir wëllen déi verschidde Weeër weisen, wéi dës Reschter kënne valoriséiert ginn, wéi zum Beispill Energie aus Biogas ze generéieren oder Wäerterhéijungsprodukter ze kreéieren.

Wéi de weltwäiten Trend verännert fir manner Déiereprodukter ze konsuméieren, ginn alternativ Optiounen fir Agro-Liewensmëttelreschter ëmmer méi noutwendeg. Zum Beispill, amplaz Kéis Molke als Déierefudder ze benotzen, kënnen Proteine ​​​​deraus extrahéiert ginn fir net-Déieren Alternativen z'ergänzen. De verbleiwen Jus aus dësem Prozess, dee reich an Zocker ass, kann mat Mikroorganismen fermentéiert ginn. A Präsenz vu Sauerstoff produzéieren dës Mikroorganismen Ueleg ähnlech wéi Palmöl. Beim Fehlen vu Sauerstoff ginn organesch Säuren generéiert, déi kënne benotzt ginn fir Bioplastik ze produzéieren.

D'Entscheedungs-Ënnerstëtzungsinstrument spillt eng entscheedend Roll bei der Bestëmmung vum wirtschaftlechste liewensfäegsten an ëmweltfrëndlechste Prozess fir ze verfolgen. Duerch dëst ze maachen, erméiglecht et d'Generatioun vu Produkter, deenen hir Produktioun a Logistik mat hirem Maartwäert ausgeriicht sinn, wärend hiren ekologesche Foussofdrock limitéiert.

An enger Welt wou Nohaltegkeet wichteg ass, markéiert d'Entwécklung vun dësem Decisioun-Ënnerstëtzungsinstrument e wesentleche Schrëtt no vir fir d'Liewensmëttelverschwendung ze reduzéieren an eng méi kreesfërmeg Wirtschaft ze kreéieren.

FAQs

Wat ass den Zweck vum Entscheedungs-Ënnerstëtzungs-Tool, deen vun europäesche Wëssenschaftler entwéckelt gouf?

D'Entscheedung-Ënnerstëtzungsinstrument zielt d'Potenzial vu Liewensmëttelproduktiounsreschter z'identifizéieren an ze maximéieren andeems se technesch, wirtschaftlech an nohalteg Faktoren berücksichtegen. Et gëtt Empfehlungen wéi Dir Materialien, Chemikalien oder Energie aus dëse Reschter op déi kosteneffektivsten an ëmweltfrëndlechst Manéier recuperéiere kënnt.

Firwat ass et wichteg innovativ Weeër ze fannen fir Liewensmëttelreschter ze notzen?

Innovativ Weeër ze fannen fir Liewensmëttelreschter ze benotzen ass entscheedend well et Offall reduzéiert an de Wäert vun dësen Nebenprodukter maximéiert. Amplaz entsuergt oder als Déierefudder benotzt ze ginn, kënnen dës Reschter a wäertvoll industrielle Verbindungen ëmgewandelt ginn, déi zu enger méi nohalteger a kreesfërmeger Wirtschaft bäidroen.

Wat sinn e puer Beispiller vun alternativen Notzunge fir Agro-Liewensmëttelreschter?

Ee Beispill vun enger alternativer Notzung fir agri-Liewensmëttelreschter ass d'Extrait vu Proteinen aus Kéismolke fir net-Déieren Alternativen z'ergänzen. De verbleiwen Jus aus dësem Prozess kann mat Mikroorganismen fermentéiert ginn, wat zu der Produktioun vun Ueleger ähnlech wéi Palmöl an der Präsenz vu Sauerstoff resultéiert. Beim Fehlen vu Sauerstoff ginn organesch Säuren generéiert, déi ënner anerem benotzt kënne fir Bioplastik ze produzéieren.

Wéi profitéiert d'Decisioun-Ënnerstëtzungs-Tool Firmen an der Agro-Liewensmëttelindustrie?

D'Decisioun-Ënnerstëtzung Outil liwwert agro-Liewensmëttel Betriber mat wäertvoll Informatiounen iwwert wéi hir Reschter méi effikass ze verwalten. Et stellt alternativ Weeër fir dës Iwwerreschter ze valoriséieren, wéi Energie aus Biogas ze generéieren oder méiwäerte Produkter ze produzéieren. Andeems se dës nohalteg Praktiken ëmfaassen, kënnen d'Firmen den Offall reduzéieren, hiren ekologesche Foussofdrock verbesseren, a potenziell nei Akommesstroum entdecken.