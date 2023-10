NIST Entwéckelt Schneid-Edge Superconducting Kamera mat onendlecher Resolutioun

Fuerscher vum National Institute of Standards and Technology (NIST) hunn e wesentlechen Duerchbroch an der Imaging Technologie gemaach andeems se eng superleitend Kamera mat iwwerraschend 400,000 Pixel erstallt hunn. Dëse bemierkenswäerten Apparat, deen 400 Mol méi Pixel huet wéi all aner Kamera vu senger Aart, huet d'Potenzial fir wëssenschaftlech Fuerschung a biomedizinesch Imaging ze revolutionéieren.

Duerch d'Uwendung vun der Superleitungstechnologie kënnen dës Kameraen extrem schwaach Liichtsignaler erfaassen, déi vu wäitem Himmelsobjeten ausgestraalt ginn oder spezifesch Regioune vum mënschleche Gehir analyséieren. Mat enger méi héijer Pixelzuel stellen d'Wëssenschaftler eng breet Palette vun neien Uwendungen a verschiddene wëssenschaftleche Beräicher vir.

D'Kamera entwéckelt vum NIST besteet aus engem Gitter vun ultradënnen elektresche Drot, déi op bal absolut Nulltemperaturen gekillt sinn. Dës niddreg Temperatur erlaabt e kontinuéierleche Stroum ouni Resistenz bis e Photon op ee vun den Drot schloen. Op där präzis Plaz gëtt d'Superleitung gestéiert, wat d'Detektioun vum Incident Photon erméiglecht. Duerch d'Kombinatioun vun de Plazen an d'Intensitéite vu multiple Photonen gëtt en detailléiert Bild geformt.

Fréier Iteratiounen vu superleitende Kameras ware limitéiert op nëmmen e puer dausend Pixel, wat se fir vill Uwendungen onpraktesch mécht. De primäre Hindernis fir d'Pixelzuel z'erhéijen war d'Erausfuerderung fir all Pixel un d'Lieslinn vun der Kamera ze verbannen, well d'Superleitungskomponenten ultraniddreg Operatiounstemperaturen erfuerderen.

Fir dës Hürd ze iwwerwannen, huet d'NIST Fuerschungsteam, nieft hire Kollaborateuren vum NASA Jet Propulsion Laboratory an der University of Colorado Boulder, eng clever Léisung entwéckelt. Si hunn d'Signaler vu multiple Pixelen op e puer Raumtemperatur-Liesdraht integréiert. Andeems Dir d'Sensoren mat engem Stroum just ënner hirem maximale Schwell bedreift, gëtt d'Superleitung gestéiert wann e Photon op e Pixel schloen. Dat resultéierend elektrescht Signal gëtt direkt festgestallt, wat e schnelle Bildopfang erlaabt.

Den Design vun der neier Kamera benotzt intersecting Arrays vun superleitend Nanowires, gläicht engem Tic-Tac-Toe Spill. All Pixel representéiert eng ënnerschiddlech Regioun op der Kräizung vu vertikalen an horizontalen Nanowires. Andeems d'Signaler vun enger ganzer Zeil oder Kolonn vu Pixel gläichzäiteg gemooss goufen, hunn d'Fuerscher d'Zuel vun den néidege Liesleitungen wesentlech reduzéiert.

Dësen Duerchbroch huet d'Team erlaabt d'Pixelzuel séier vun 20,000 op eng erstaunlech 400,000 an e puer Wochen ze erhéijen. D'Skaléierung vun der Technologie op Kameraen mat zéng oder souguer Honnerte vu Millioune Pixel schéngt ganz machbar.

Am nächste Joer wäerten d'Fuerscher sech fokusséieren op d'Sensibilitéit vun der Kamera ze verbesseren fir bal all erakommen Photon opzehuelen. Dëse Fortschrëtt erlaabt d'Kamera sech an niddreg Liichtjoer Aufgaben ze exceléieren, sou wéi d'Imaginatioun vu schwaache Galaxien oder wäitem Planéiten, bäidroe fir Photon-baséiert Quante-Computing, a Biomedizinesch Fuerschung ze hëllefen andeems se no-Infrarout Liicht benotzt fir mënschlecht Tissu ze visualiséieren.

Dank dem NIST Team seng banebriechend Aarbecht, gesäit d'Zukunft vun héichopléisende Superleitungskameraen aussergewéinlech villverspriechend aus.

Froen an Froe Froen (FAQ)

Wat ass eng superleitend Kamera?

Eng superleitend Kamera ass en fortgeschratt Bildapparat deen d'Superleitungstechnologie benotzt fir extrem schwaach Liichtsignaler z'entdecken. Et funktionéiert duerch Ofkillung vun ultradënnen elektresche Drot op bal absolut Null, wat en onënnerbrach Stroum vum Stroum erlaabt, bis e Photon op ee vun den Drot schloen, d'Superleitung stéieren an d'Fotonenerkennung erméiglechen.

Wat sinn d'Virdeeler vun enger méi héijer Pixelzuel an enger superleitend Kamera?

D'Erhéijung vun der Pixelzuel an enger superleitend Kamera bitt verschidde Virdeeler. Et erlaabt eng méi héich Opléisung Imaging, erliichtert d'Erfaassung vu méi detailléierte a präzise Biller. Zousätzlech erweidert e méi héije Pixelzuel d'Fäegkeeten vun der Kamera fir wëssenschaftlech Fuerschung, sou wéi d'Untersuchung vu wäitem Himmelsobjekter oder d'Studie vu spezifesche Regiounen vum mënschleche Gehir.

Wéi huet d'NIST Fuerschungsteam d'Erausfuerderung iwwerwonne fir all Pixel un d'Lieslinn vun der Kamera ze verbannen?

D'Fuerscher um NIST hunn eng nei Approche entwéckelt fir d'Erausfuerderung unzegoen fir all Pixel un d'Lieslinn ze verbannen. Si hunn d'Signaler vu multiple Pixelen op e puer Raumtemperatur-Liesdrähten integréiert, wat d'Zuel vun erfuerderleche Verbindungen reduzéiert. Andeems Dir d'Sensoren liicht ënner hirem maximale Stroumschwell operéiert, konnt d'Stéierung, déi duerch e Photon verursaacht gëtt, deen e Pixel opfällt, erkannt ginn, wat effizient Bildopfang erméiglecht.

Wat sinn déi potenziell Uwendungen vun dëser superleitend Kamera?

Déi héichopléisend superleitend Kamera entwéckelt vum NIST huet vill potenziell Uwendungen. Et kéint benotzt ginn fir Biller vun däischter Galaxien oder Planéiten ausserhalb vum Sonnesystem ënner niddereg-Liichtbedéngungen ze maachen. Ausserdeem huet et d'Potenzial fir zum Photon-baséierte Quante-Computing bäizedroen an an der biomedizinescher Fuerschung ze hëllefen andeems mënschlecht Tissue mat no-Infrarout Liicht visualiséiert.